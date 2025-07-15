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15 Temmuz'un yıl dönümünde 90 bin camiden eş zamanlı olarak sela verilecek

15 Temmuz'un yıl dönümünde 90 bin camiden eş zamanlı olarak sela verilecek

14:5915/07/2025, mardi
AA
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Arşiv.
Arşiv.

15 Temmuz'u 16 Temmuz'a bağlayan gece saat 00.13'te tüm camilerde eş zamanlı selalar okunacak, cami minarelerinin ışıkları sabaha kadar açık kalacak.

FETÖ'nün15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden bugün itibarıyla tam 9 yıl geçti.


9 yıl önce millet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla meydanlara indi ve darbeye geçit vermedi.


Bugün darbe günü olduğu gibi yine camilerden selalar okunacak...


Tüm camilerde eş zamanlı sela verilecek


15 Temmuz'u 16 Temmuz'a bağlayan gece saat 00.13'te tüm camilerde eş zamanlı sela verilecek, cami minarelerinin ışıkları sabaha kadar açık kalacak.



"Sabah namazı" buluşmaları


Çarşamba sabahı ise tüm camilerde "sabah namazı" buluşmaları düzenlenecek.


Kent meydanlarında yapılacak anma etkinliklerinde Kur'an-ı Kerim tilavetleri ve dualar yer alırken il ve ilçe müftülükleri heyetleri, şehitlikleri, şehit yakınlarını ve gazileri ziyaret edecek.


Kur'an kurslarında da etkinlikler olacak


Yaz Kur'an kurslarında ise "15 Temmuz ve Din Görevlileri" temalı özel etkinlikler düzenlenecek, Diyanet Gençlik Hizmet Merkezleri'nde gençlere yönelik din istismarı konusunda bilgilendirme toplantıları yapılacak.


Diyanet Radyo ise edebi metin seslendirmeleri gibi içeriklerle vatandaşlara ulaşacak.




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