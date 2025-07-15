15 Temmuz'un yıl dönümünde 90 bin camiden eş zamanlı olarak sela verilecek

Bugün darbe günü olduğu gibi yine camilerden selalar okunacak...

15 Temmuz'u 16 Temmuz'a bağlayan gece saat 00.13'te tüm camilerde eş zamanlı sela verilecek, cami minarelerinin ışıkları sabaha kadar açık kalacak.

Çarşamba sabahı ise tüm camilerde "sabah namazı" buluşmaları düzenlenecek.

Kent meydanlarında yapılacak anma etkinliklerinde Kur'an-ı Kerim tilavetleri ve dualar yer alırken il ve ilçe müftülükleri heyetleri, şehitlikleri, şehit yakınlarını ve gazileri ziyaret edecek.