Nallıhan’da 15 Temmuz ruhu yaşatıldı

Türkiye, 15 Temmuz’da yazılan destanı unutmuyor. Demokrasi ve Millî Birlik Günü dolayısıyla ülke genelinde düzenlenen anma programlarında, vatan uğruna can veren 251 şehit dualarla anılıyor, binlerce gazinin kahramanlığına bir kez daha şükran sunuluyor.





Nallıhan Kaymakamlığı tarafından düzenlenen “15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü Konferansı”, şehitlere rahmet, birlik ve dirlik mesajlarıyla gerçekleştirildi. Nallıhan Belediyesi Ek Hizmet Binası Konferans Salonu’nda düzenlenen programa vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.





Konferans, Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı; ardından saygı duruşu ve İstiklâl Marşı okundu. Açılış konuşmasını gerçekleştiren Nallıhan Kaymakamı Semih Doğanoğlu, 15 Temmuz gecesinin millet iradesinin zaferiyle taçlandığını vurguladı.





15 Temmuz, Siyonizm ve Evanjelizm’in piyonlarıyla yapılan bir işgal girişimidir

Programa konuşmacı olarak katılan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını ileterek başladığı konuşmasında, hain darbe girişiminin arkasındaki küresel şebekelere dikkat çekti.





“15 Temmuz; Siyonizm ve Evanjelizm kardeşliğinin beslemesi olan mankurtlar güruhu FETÖ’nün eliyle ülkemizi ve devletimizi dizlerinin üzerine çöktürmek için yaptırılan alçak ve kanlı bir darbe teşebbüsüdür.” diyen Topçu, milletin cansiperane duruşuyla bu ihanete geçit verilmediğini ifade etti.





Cumhurbaşkanımızın dirayeti, milletimizin kahramanlığı ile uçurumun kıyısından döndük

Topçu, “Allah’ın yardımı, Cumhurbaşkanımızın dirayeti ve milletimizin kahramanlığı sayesinde, ölüm kusan tanklar ve bomba yağdıran helikopterler 251 şehidimizin ve 2 bin 700’den fazla gazimizin canı ve kanı ile durdurulmuş; vatanımız adeta uçurumun kenarından alınmıştır.” ifadelerini kullandı.





Bahçeli’ye şükran borçluyuz

Konuşmasında Milliyetçi Hareket Partisi Lideri Devlet Bahçeli’ye de özel teşekkürlerini sunan Topçu, “15 Temmuz FETÖ ihanetine karşı gösterdiği kararlı duruşu ve şimdi de ‘Terörsüz Türkiye’ hamlesiyle bütün kirli planları bozan Sayın Devlet Bahçeli Beyefendiye milletimiz adına şükranlarımızı sunuyorum.” dedi.

Topçu, konuşmasının sonunda Mehmet Akif Ersoy’un “Girmeden tefrika bir millete düşman giremez, toplu vurdukça yürekler onu top sindiremez” dizelerini hatırlatarak, birlik ve kardeşlik vurgusuyla salondakileri selamladı.





Programa Yoğun İlgi

Konferansa Nallıhan, Beypazarı ve Ayaş AK Parti ilçe başkanları ile Güdül Eski Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, Nallıhan Belediye Başkanı Ertunç Güngör ve MHP Nallıhan İlçe Başkanı Ferhat Efe de katıldı. Program, katılımcılarla birlikte çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.



