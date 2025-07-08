Filistin Sineması 15 Temmuz Direniş Sahnesinde

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'nün desteğiyle, 15 Temmuz Derneği tarafından düzenlenen “15 Temmuz Direniş Sahnesi” izleyiciyle buluşuyor.
Etkinlik kapsamında Filistin halkının yaşadığı büyük acıları sinema perdesine taşıyan özel bir gösterim ve söyleşi programı gerçekleştirilecek. Bugün saat 16.00’da İstanbul Beyoğlu’ndaki Atlas Sineması’nda düzenlenecek etkinlikte, Gazze’de yaşananlara sinema aracılığıyla tanıklık eden “Sıfır Noktasından” (From Ground Zero) adlı film izleyiciyle buluşacak. 22 genç Filistinli yönetmenin katkısıyla hazırlanan film, devam eden çatışmaların merkezinden yükselen kişisel hikâyeleri beyaz perdeye taşıyor. Film, daha önce birçok uluslararası festivalde gösterilmiş ve dikkat çekici tepkiler almıştı.
HANNA ATALLAH SANATLA DİRENİŞİ ANLATACAK
Film gösteriminin ardından, saat 19.00’da ise Filistin sinemasının önemli temsilcilerinden Hanna Atallah, izleyicilerle bir söyleşi gerçekleştirecek. Filmlab Palestine’in kurucusu ve Palestine Cinema Days Film Festivali’nin direktörü olan Atallah, söyleşide Filistin’deki sinema üretim süreçlerini, tanıklığın sinemasal dilini ve sanatın direnişle ilişkisini ele alacak. Filistin sinemasıyla ilgili program, ücretsiz ve halka açık olacak.