Filistin Sineması 15 Temmuz Direniş Sahnesinde

Etkinlik kapsamında Filistin halkının yaşadığı büyük acıları sinema perdesine taşıyan özel bir gösterim ve söyleşi programı gerçekleştirilecek. Bugün saat 16.00’da İstanbul Beyoğlu’ndaki Atlas Sineması’nda düzenlenecek etkinlikte, Gazze’de yaşananlara sinema aracılığıyla tanıklık eden “Sıfır Noktasından” (From Ground Zero) adlı film izleyiciyle buluşacak. 22 genç Filistinli yönetmenin katkısıyla hazırlanan film, devam eden çatışmaların merkezinden yükselen kişisel hikâyeleri beyaz perdeye taşıyor. Film, daha önce birçok uluslararası festivalde gösterilmiş ve dikkat çekici tepkiler almıştı.