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15 Temmuz Direniş programında Filistin Sineması rüzgârı

15 Temmuz Direniş programında Filistin Sineması rüzgârı

13:447/07/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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“15 Temmuz Direniş Sahnesi” etkinlikleri kapsamında Filistin halkının yaşadığı büyük acıları sinema perdesine taşıyan özel bir gösterim ve söyleşi programı gerçekleştirilecek.
“15 Temmuz Direniş Sahnesi” etkinlikleri kapsamında Filistin halkının yaşadığı büyük acıları sinema perdesine taşıyan özel bir gösterim ve söyleşi programı gerçekleştirilecek.

“15 Temmuz Direniş Sahnesi” etkinlikleri kapsamında Filistin halkının yaşadığı büyük acıları sinema perdesine taşıyan özel bir gösterim ve söyleşi programı gerçekleştirilecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün desteğiyle, 15 Temmuz Derneği tarafından düzenlenen “15 Temmuz Direniş Sahnesi” etkinlikleri kapsamında Filistin halkının yaşadığı büyük acıları sinema perdesine taşıyan özel bir gösterim ve söyleşi programı gerçekleştirilecek. 8 Temmuz Salı günü İstanbul Beyoğlu’ndaki Atlas Sineması’nda düzenlenecek etkinlikte, Gazze’de yaşananlara sinema aracılığıyla tanıklık eden “Sıfır Noktasından” (From Ground Zero) adlı film saat 16.00’da izleyiciyle buluşacak.

Program ücretsiz ve halka açık

22 genç Filistinli yönetmenin katkısıyla hazırlanan film, devam eden çatışmaların merkezinden yükselen kişisel hikâyeleri beyaz perdeye taşıyor. Film, daha önce birçok uluslararası festivalde gösterilmiş ve dikkat çekici tepkiler almıştı. Film gösteriminin ardından, saat 19.00’da ise Filistin sinemasının önemli temsilcilerinden Hanna Atallah, izleyicilerle bir söyleşi gerçekleştirecek. Filmlab Palestine’in kurucusu ve Palestine Cinema Days Film Festivali’nin direktörü olan Atallah, söyleşide Filistin’deki sinema üretim süreçlerini, tanıklığın sinemasal dilini ve sanatın direnişle ilişkisini ele alacak. Program, ücretsiz ve halka açık olacak.


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