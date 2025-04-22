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2025 yılı resmi tatil günleri açıklandı: İşte tüm tatiller

2025 yılı resmi tatil günleri açıklandı: İşte tüm tatiller

11:1122/04/2025, Salı
G: 22/04/2025, Salı
Yeni Şafak
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2025 Türkiye resmi tatil günleri ne zaman? 23 Nisan ve Kurban Bayramı gibi özel günler, 2025’te tatil severleri hangi tarihlerde bekliyor?
2025 Türkiye resmi tatil günleri ne zaman? 23 Nisan ve Kurban Bayramı gibi özel günler, 2025’te tatil severleri hangi tarihlerde bekliyor?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tatil mi? 23 Nisan yarım gün mü?, Üniversiteler tatil mi?


2025 yılı resmi tatil günleri şu şekilde;

1 Ocak (Çarşamba) – Yılbaşı Tatili

29 Mart (Cumartesi) – Ramazan Bayramı Arifesi

30 Mart (Pazar) – Ramazan Bayramı 1. Gün

31 Mart (Pazartesi) – Ramazan Bayramı 2. Gün

1 Nisan (Salı) – Ramazan Bayramı 3. Gün

23 Nisan (Çarşamba) – Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

1 Mayıs (Perşembe) – İşçi ve Dayanışma Günü

19 Mayıs (Pazartesi) – Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

6 Haziran (Cuma) – Kurban Bayramı Arifesi

7 Haziran (Cumartesi) – Kurban Bayramı 1. Gün

8 Haziran (Pazar) – Kurban Bayramı 2. Gün

9 Haziran (Pazartesi) – Kurban Bayramı 3. Gün

10 Haziran (Salı) – Kurban Bayramı 4. Gün


Okulların Tatil Durumu

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullar, resmi tatil günlerinde genellikle tatil olmaktadır. Örneğin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, 1 Mayıs İşçi ve Dayanışma Günü gibi günlerde okullar tatil olmaktadır. Ancak, bazı özel günlerde okulların tatil olup olmadığı, Bakanlık tarafından yayımlanan takvime ve yerel yönetimlerin kararlarına bağlı olarak değişiklik gösterebilir.


Üniversitelerin Tatil Durumu

Üniversiteler, devlet üniversitesi veya vakıf üniversitesi olmasına göre farklı tatil politikalarına sahip olabilirler. Genel olarak, üniversiteler de resmi tatil günlerinde tatil olmaktadır. Ancak, bazı üniversiteler, özellikle ders programları ve sınav takvimleri nedeniyle, resmi tatil günlerinde bile eğitim faaliyetlerine devam edebilirler. Bu nedenle, üniversitelerin tatil durumları, ilgili üniversitenin akademik takvimine ve yönetim kararlarına bağlı olarak değişiklik gösterebilir.



#23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
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