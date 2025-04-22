23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tatil mi? 23 Nisan yarım gün mü?, Üniversiteler tatil mi?
2025 yılı resmi tatil günleri şu şekilde;
1 Ocak (Çarşamba) – Yılbaşı Tatili
29 Mart (Cumartesi) – Ramazan Bayramı Arifesi
30 Mart (Pazar) – Ramazan Bayramı 1. Gün
31 Mart (Pazartesi) – Ramazan Bayramı 2. Gün
1 Nisan (Salı) – Ramazan Bayramı 3. Gün
23 Nisan (Çarşamba) – Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
1 Mayıs (Perşembe) – İşçi ve Dayanışma Günü
19 Mayıs (Pazartesi) – Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
6 Haziran (Cuma) – Kurban Bayramı Arifesi
7 Haziran (Cumartesi) – Kurban Bayramı 1. Gün
8 Haziran (Pazar) – Kurban Bayramı 2. Gün
9 Haziran (Pazartesi) – Kurban Bayramı 3. Gün
10 Haziran (Salı) – Kurban Bayramı 4. Gün
Okulların Tatil Durumu
Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullar, resmi tatil günlerinde genellikle tatil olmaktadır. Örneğin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, 1 Mayıs İşçi ve Dayanışma Günü gibi günlerde okullar tatil olmaktadır. Ancak, bazı özel günlerde okulların tatil olup olmadığı, Bakanlık tarafından yayımlanan takvime ve yerel yönetimlerin kararlarına bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
Üniversitelerin Tatil Durumu
Üniversiteler, devlet üniversitesi veya vakıf üniversitesi olmasına göre farklı tatil politikalarına sahip olabilirler. Genel olarak, üniversiteler de resmi tatil günlerinde tatil olmaktadır. Ancak, bazı üniversiteler, özellikle ders programları ve sınav takvimleri nedeniyle, resmi tatil günlerinde bile eğitim faaliyetlerine devam edebilirler. Bu nedenle, üniversitelerin tatil durumları, ilgili üniversitenin akademik takvimine ve yönetim kararlarına bağlı olarak değişiklik gösterebilir.