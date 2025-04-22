23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tatil mi? 23 Nisan yarım gün mü?, Üniversiteler tatil mi?

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullar, resmi tatil günlerinde genellikle tatil olmaktadır. Örneğin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, 1 Mayıs İşçi ve Dayanışma Günü gibi günlerde okullar tatil olmaktadır. Ancak, bazı özel günlerde okulların tatil olup olmadığı, Bakanlık tarafından yayımlanan takvime ve yerel yönetimlerin kararlarına bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Üniversiteler, devlet üniversitesi veya vakıf üniversitesi olmasına göre farklı tatil politikalarına sahip olabilirler. Genel olarak, üniversiteler de resmi tatil günlerinde tatil olmaktadır. Ancak, bazı üniversiteler, özellikle ders programları ve sınav takvimleri nedeniyle, resmi tatil günlerinde bile eğitim faaliyetlerine devam edebilirler. Bu nedenle, üniversitelerin tatil durumları, ilgili üniversitenin akademik takvimine ve yönetim kararlarına bağlı olarak değişiklik gösterebilir.