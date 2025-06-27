46 ilde FETÖ operasyonu: Son 2 haftada 361 şüpheli yakalandı

46 ilde FETÖ'ye yönelik son 2 haftadır düzenlenen operasyonlarda 361 şüpheli yakalandı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, FETÖ terör örgütünün ‘güncel yapılanması, askeri mahrem yapılanması, finans ve güncel eğitim yapılanmaları' içerisinde faaliyet yürütmek, ankesörlü telefonlarla örgüt içerisinde sorumlu şahıslarla irtibatta bulunmak, örgütün kripto haberleşme programı ‘ByLock' kullanıcısı olmak, sosyal medya platformları üzerinden örgütün propagandasını yapmak ve münferit sınav soruşturmaları kapsamında mülakatlarda avantajlı olarak kodlanmak suçlarından aranan şüphelilere 46 ilde operasyon düzenlendiğini belirterek, şu ifadelere yer verdi: