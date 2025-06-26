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FETÖ üyesi eski polis memuru yakalandı

FETÖ üyesi eski polis memuru yakalandı

19:5726/06/2025, Perşembe
IHA
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Yakalanan FETÖ üyesi eski polis, emniyetteki işlemlerinin ardından Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. (Foto: Arşiv)
Yakalanan FETÖ üyesi eski polis, emniyetteki işlemlerinin ardından Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. (Foto: Arşiv)

Kırıkkale'de FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olmaktan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve meslekten ihraç edilen polis memuru yakalandı.

Kırıkkale'de FETÖ'ye yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ihraç polis memuru yakalandı.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlükleri tarafından, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar sonucunda, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olmaktan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve meslekten ihraç edilen R.Ş. isimli eski polis memuru gözaltına alındı.

Yakalanan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.



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