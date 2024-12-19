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54 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 319 gözaltı

54 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 319 gözaltı

09:1919/12/2024, Perşembe
G: 19/12/2024, Perşembe
AA
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Çok miktarda döviz ve kripto varlık ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
Çok miktarda döviz ve kripto varlık ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Jandarma ekiplerince 54 ilde 'Yasa Dışı Bahis' suçuna yönelik düzenlenen "Siberağ-12" operasyonunda 319 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

54 ilde 'Yasa Dışı Bahis' suçuna yönelik düzenlenen 'Siberağ-12' operasyonlarında; 319 şüpheli yakalandı.


Cumhuriyet başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda Ankara, İstanbul ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 54 şehirdeki İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince "yasa dışı bahis" suçuna yönelik "Siberağ-12" operasyonu düzenlendi.


Operasyonlarda 319 şüpheli yakalandı, ayrıca 5 ruhsatsız tabanca, çok miktarda döviz ve kripto varlık ile çok sayıda dijital materyal de ele geçirildi.






#İçişleri Bakanlığı
#Yasa dışı bahis
#emniyet

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