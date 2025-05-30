7 şüpheli telefon şifrelerini vermedi: Ne gizliyorlar?

Sarp Yalçınkaya’nın, hafriyat tekelini elinde tutan firari Murat Gülibrahimoğlu ile birlikte özel jetle yurt dışına çıktığı tespit edilmişti. Bu yolculuğun zamanlaması ve içeriği merak ediliyor. Yalçınkaya’nın, dijital inceleme açısından büyük önem arz eden telefonunun şifresini bu seyahate dair içerik ve yazışmaların üzerini örtmek için vermediği değerlendiriliyor.