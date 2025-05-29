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İBB’den karı-kocaya 20 ihale: Çok sayıda para transferi tespit edildi

İBB’den karı-kocaya 20 ihale: Çok sayıda para transferi tespit edildi

08:3929/05/2025, Perşembe
G: 29/05/2025, Perşembe
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Ekrem İmamoğlu ve Taner Çetin
Ekrem İmamoğlu ve Taner Çetin

İstanbul'da devam eden yolsuzluk soruşturması kapsamında düzenlenen 3. dalga operasyonda gözaltına alındıktan sonra tutuklanarak cezaevine gönderilen İBB Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanı Taner Çetin'in, Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un da onayıyla, menfaat ilişkisi içinde oldukları belirlenen Murat Fikri Demir isimli kişiye ait firmaya 20 ihale verdikleri tespit edildi.

İstanbul'da 3. dalga operasyonda gözaltına alınarak tutuklanan İBB Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanı Taner Çetin hakkında fezleke düzenlenerek savcılığa gönderildi. Hazırlanan fezlekede Beylikdüzü'nden İBB'ye uzanan yolsuzluk çarkında önemli tespitler yapıldı. Buna göre, Taner Çetin, eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte Beylikdüzü'nden İBB'ye gelen ve üst yönetimdeki Murat Ongun'a tabi olarak çalışan isimlerden biri olarak gösterildi.


Soruşturma kapsamında Taner Çetin'in başında olduğu İBB Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi'nin düzenlediği ihaleler tek tek incelendi.

Taner Çetin




20 İHALE EŞİNE

Bu ihalelerin birçoğunun Yeni Fikir Eğitim Tasarım ve Reklam A.Ş. isimli firma tarafından kazanıldığı görüldü.

Toplam 20 ihale verilen firmanın Murat Fikri Demir adına kayıtlı olduğu belirlendi. Bu 20 ihalenin içerik analizinde çarpıcı bir detay tespit edildi.


Söz konusu 20 ihalenin tamamına yan teklif veren firmanın Avcılar Dil Konuşturma Eğitim Hizmetleri isimli firma olduğu bu firmanın sahibinin ise Murat Fikri Demir'in eşi Dilek Demir olduğu ortaya çıktı.


PARA TRANSFERLERİ BELİRLENDİ

MASAK tarafından Taner Çetin, Murat Fikri Demir ve ihale komisyonu görevlilerinin banka hesapları hakkında yapılan incelemede bu isimler arasında çok sayıda para transferi yapıldığı, maddi menfaat ilişkisi içinde oldukları belirlendi. Sabah'ın haberine göre yapılan değerlendirmede bu kişilerin belirli bir organizasyon dahilinde hareket ettikleri ve ihaleleri rekabet ortamı varmış izlenimi vererek Murat Fikri Demir'in firmasının kazanmasını sağladıkları değerlendirildi.





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