ABD ve İsrail bağı deşifre oldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianamede, Adnan Oktar'ın örgütün elebaşı olarak aralarında bulunduğu 4'ü tutuklu, 42'si firari 72 kişi dosyada sanık olarak yer aldı. 1017 sayfalık iddianamede, 21 kişi “mağdur” 9 banka ise “suçtan zarar gören” sıfatıyla yer aldı. İddianamede, kandırılarak zorla örgüte sokulan kadınlara “turnike” adı verdikleri sistematik cinsel saldırıdan örgüte para kazandırma yöntemlerine kadar birçok örgütsel faaliyete önceki davalarda olduğu gibi yer verildi.

ABD VE İSRAİL’E KÖPRÜ

Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak için itirafçı olup örgüt içi bilgileri savcılığa anlatan bazı sanıkların ifadelerine göre; “Sado” lakabını kullanan tutuklu sanık Ali Sadun Engin, ABD ve İsrail ile örgüt arasında bağlantı kuruyordu. Adnan Oktar'ın talimatıyla İsrail'de örgüt tarafından organize edilen konferanslarda konuşmacı olan Engin, yurt dışından gelen bürokratların ve yabancı siyasetçilerin rehberliğini de yapıyor, örgütün kanalı A9 TV'de konuşulacak konuları belirliyor, kanalın para transferini organize ediyordu.

TAPINAK ŞÖVALYELERİ İSTANBUL’DA

İtirafçı olan Altuğ Revnak Eti'nin ifadesine göre; Ali Sadun Engin ile Eti birlikte verdikleri konferansta Tapınak Şövalyeleri’nden olduğu iddia edilen Timothy Hogan başkanlığındaki 9 kişilik ekiple tanıştı. Bu ekibi Türkiye’ye davet ettiler ve tüm masraflarını Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü karşıladı. Ali Sadun Engin mason ekibe rehberlik yaptı. Mason ekip kuruluş yerlerinin küçük Ayasofya olduğunu anlattı. Oktar da bu ekiple görüştü. Daha sonra örgütün Bacılar Grubu’na İsrail’de güçlü olan Sanhedrin Meclisi ile bağlantı kurması talimatı verdi.

BM TOPLANTILARINA KATILDILAR

Bacılar Grubu’nun teması üzerine Sanhedrin’in İslam danışmanı Haham Ben Abrahamson ile Sanhedrin eski Dışişleri Bakanı Yesheyahu Hollander'in de aralarında bulunduğu 8 kişilik ekip İstanbul'a gelip kendileri için kutsal olan yerler gezdirildi. İlerleyen süreçte Oktar Babuna, Cihat Gündoğdu ve Ali Sadun Engin de İsrail'e gitti. Burada eski Likud Partisi Milletvekili radikal haham Yehuda Glick ile temas kurdular. ABD’ye de giden Ali Sadun Engin ile Altuğ Revnak Eti, New York'taki Birleşmiş Milletler (BM) Merkezi'nde toplantılara bile katıldı.

2 BİN 758 YIL HAPİS TALEBİ

Örgütte yönetici konumunda bulunan Adnan Oktar, Ulviye Didem Ürer, Tarkan Yavaş ve Alev Babuna'nın aralarında bulunduğu 13 sanığın, diğer 59 sanığın eylemlerinden sorumlu olması nedeniyle çok sayıda kişiye karşı birden fazla kez “nitelikli cinsel saldırı”, “çocuğun cinsel istismarı”, “cinsel taciz”, “basit cinsel saldırı”, “nitelikli dolandırıcılık” ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak” gibi suçlardan 1938 yıl 5'er aydan 2 bin 758 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası talep edildi. İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi iddianameyi kabul etti. Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü üyeleri önümüzdeki günlerde bir kez daha hakim karşısına çıkacak.











