logo
EDISYON:
tr
TR
en
EN
ar
AR
fr
FR
ru
RU
ur
UR
Anasayfa
Gündem
ABD'nin skandal GKRY kararına Türkiye'den tepki: KKTC caydırıcı her türlü önlemi alacak

ABD'nin skandal GKRY kararına Türkiye'den tepki: KKTC caydırıcı her türlü önlemi alacak

Semih Bozkuş
00:4129/09/2024, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber
Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

ABD, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) yönelik silah ambargosu kararını bir kez daha uzattı. Söz konusu skandal karara Türkiye'den tepki geldi. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ABD'nin bu hamlesinin adadaki silahlanmayı artıracağı ve bölgedeki hassas dengelere zarar vereceği kaydedilerek, "GKRY'nin artan silahlanma faaliyetleri karşısında, KKTC'nin savunma ve caydırıcılık kabiliyetini artıracak her türlü önlemi alacağına inanıyoruz." denildi.

ABD, Kıbrıs'taki Türk varlığını hiçe sayarak Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) yönelik desteklerini sürdürüyor.

Vaşington yönetimi, 2020 Eylül ayında GKRY'ye yönelik silah ambargosunu kaldırma yönünde aldığı ve 2023 yılında uzattığı kararı bir kez daha uzatma kararı aldı.

ABD'nin bu skandal kararına Türkiye'den tepki gecikmedi.

Dışişleri Bakanlığından konuya ilişkin yazılı açıklamada bulunularak ABD'nin bu hamlesinin adadaki silahlanmayı artıracağı ve bölgedeki hassas dengelere zarar vereceği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca GKRY'nin artan silahlanma faaliyetleri karşısında, KKTC'nin savunma ve caydırıcılık kabiliyetini artıracak her türlü önlemi alacağına inanıldığı da belirtildi.

Türkiye'den KKTC'nin caydırıcılık önlemlerine destek

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"ABD'nin, 2020 Eylül ayında GKRY'ye yönelik silah ambargosunu kaldırma yönünde aldığı, 2022 yılında kapsamını genişlettiği ve 2023 yılında uzattığı kararı, 1 Ekim 2024 tarihi itibarıyla bir yıllığına yeniden uzatacağı açıklanmıştır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığı tarafından bu konuyla ilgili yapılan açıklamada kayıtlı görüşlere iştirak ediyoruz.

Söz konusu vahim hata, adadaki silahlanmayı artıracak ve bölgedeki hassas dengelere zarar verecektir.

GKRY'nin artan silahlanma faaliyetleri karşısında, KKTC'nin savunma ve caydırıcılık kabiliyetini artıracak her türlü önlemi alacağına inanıyoruz."




#Türkiye
#ABD
#GKRY
#KKTC
#Kıbrıs
#Silah Ambargosu

Günün en önemli haberlerini e-posta olarak almak için tıklayın. Buradan üye olun.

Üye olarak Albayrak Medya Grubu sitelerinden elektronik iletişime izin vermiş ve Kullanım Koşullarını ve Gizlilik Pollitikasını kabul etmiş olursunuz.

15 Temmuz
Kudüs
Ramazan
Seçim
Spor
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bu hastalıkları geçirenler dikkat! Erken emeklilik fırsatından yararlanabilirsiniz! İşte SGK'nın yayımladığı liste...