ABD'nin skandal GKRY kararına Türkiye'den tepki: KKTC caydırıcı her türlü önlemi alacak

ABD, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) yönelik silah ambargosu kararını bir kez daha uzattı. Söz konusu skandal karara Türkiye'den tepki geldi. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ABD'nin bu hamlesinin adadaki silahlanmayı artıracağı ve bölgedeki hassas dengelere zarar vereceği kaydedilerek, "GKRY'nin artan silahlanma faaliyetleri karşısında, KKTC'nin savunma ve caydırıcılık kabiliyetini artıracak her türlü önlemi alacağına inanıyoruz." denildi.
ABD, Kıbrıs'taki Türk varlığını hiçe sayarak Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) yönelik desteklerini sürdürüyor.
Vaşington yönetimi, 2020 Eylül ayında GKRY'ye yönelik silah ambargosunu kaldırma yönünde aldığı ve 2023 yılında uzattığı kararı bir kez daha uzatma kararı aldı.
ABD'nin bu skandal kararına Türkiye'den tepki gecikmedi.
Dışişleri Bakanlığından konuya ilişkin yazılı açıklamada bulunularak ABD'nin bu hamlesinin adadaki silahlanmayı artıracağı ve bölgedeki hassas dengelere zarar vereceği kaydedildi.
Açıklamada ayrıca GKRY'nin artan silahlanma faaliyetleri karşısında, KKTC'nin savunma ve caydırıcılık kabiliyetini artıracak her türlü önlemi alacağına inanıldığı da belirtildi.
Türkiye'den KKTC'nin caydırıcılık önlemlerine destek
"ABD'nin, 2020 Eylül ayında GKRY'ye yönelik silah ambargosunu kaldırma yönünde aldığı, 2022 yılında kapsamını genişlettiği ve 2023 yılında uzattığı kararı, 1 Ekim 2024 tarihi itibarıyla bir yıllığına yeniden uzatacağı açıklanmıştır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığı tarafından bu konuyla ilgili yapılan açıklamada kayıtlı görüşlere iştirak ediyoruz.
Söz konusu vahim hata, adadaki silahlanmayı artıracak ve bölgedeki hassas dengelere zarar verecektir.
GKRY'nin artan silahlanma faaliyetleri karşısında, KKTC'nin savunma ve caydırıcılık kabiliyetini artıracak her türlü önlemi alacağına inanıyoruz."