Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Adıyaman'da motosikletli ekip kaza yaptı: İki polis yaralandı

Adıyaman'da motosikletli ekip kaza yaptı: İki polis yaralandı

23:516/07/2025, Pazar
AA
Sonraki haber
Yaralı polis memurları sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yaralı polis memurları sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Adıyaman’ın Altınşehir Mahallesi’nde motosikletli yunus ekibi kaza yaptı, iki polis memuru yaralandı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden ekip devrilirken, R.A. ve H.A. isimli memurlar hastaneye kaldırıldı.

Adıyaman'da motosikletli ekibin kaza yapması sonucu 2 polis memuru yaralandı.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı plakası öğrenilemeyen motosikletli yunus ekibi, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Altınşehir Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda devrildi.

Kazada polis memurları R.A. ile H.A. yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ile sağlık ekibi sevk edildi.


#Adıyaman
#kaza
#yaralı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Koyu kırmızı renkte, iri ve etli bir kiraz türü olan 'Napolyon kirazı', adını hangisinden almıştır? İşte sorunun doğru cevabı