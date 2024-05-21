Adnan Oktar davasında ara karar: Bir kişi tahliye edildi

“Milli şuurumun gelişmesinde çok faydalı oldu bu eserler. Çok ilgimi çektiği için bu camiadan tanıdığımız insanlarla sohbetimiz gelişmiştir.” diyen Durmuş, Oktar’ı bir kez gördüğünü anlattı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca Adnan Oktar'ın da aralarında bulunduğu 4'ü tutuklu 42'si firari toplam 72 şüpheli hakkında yürütülen soruşturma kapsamında bin 17 sayfalık iddianame düzenlenmişti. İddianamede Adnan Oktar, Ulviye Didem Ürer, Tarkan Yavaş ve Alev Babuna'nın aralarında bulunduğu 13 şüphelinin birden fazla kez "Nitelikli cinsel saldırı", "Çocuğun cinsel istismarı", "Cinsel taciz", "Basit cinsel saldırı", "Nitelikli dolandırıcılık" ve "Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak" suçlarından bin 938'er yıldan 2 bin 758 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılması istenmişti. 59 şüphelinin "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak" suçundan 2.5 yıldan 6'şar yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilirken, bu sanıklardan 27'sinin "Nitelikli cinsel saldırı", 8'inin ise "Cinsel taciz" suçundan değişen oranlarda hapisle cezalandırılması talep edilmişti. 9 banka ise suçtan zarar gören sıfatıyla iddianamede yer aldı.