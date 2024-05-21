Adnan Oktar davasında ara karar: Bir kişi tahliye edildi

8 bin 658 yıl hapis cezasına çarptırılan Adnan Oktar'ın yargılandığı davada ara karar çıktı. Tutuklu sanıklardan Paşa Durmuş tahliye edildi, duruşma 15 Ekim'e ertelendi.
Yaklaşık iki yıl önce gönderildiği Erzurum Dumlu Kapalı Cezaevi'nden şubat ayında alınan Van Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na nakledilen Adnan Oktar'ın yargılandığı davada ara karar çıktı.
Görülen duruşma sonucunda tutuklu sanıklardan Paşa Durmuş tahliye edildi.
Bir kişi hakkında tahliye kararı
Savunma yapan tutuklu sanık Paşa Durmuş ise örgütün Adnan Oktar’ı kitaplarından tanıdığını söyledi.
“Milli şuurumun gelişmesinde çok faydalı oldu bu eserler. Çok ilgimi çektiği için bu camiadan tanıdığımız insanlarla sohbetimiz gelişmiştir.” diyen Durmuş, Oktar’ı bir kez gördüğünü anlattı.
Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti Paşa Durmuş’un tahliye edilmesine karar verdi.
Duruşma 15 Ekim'de
Diğer tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilerek duruşma 15-16-17 Ekim tarihlerine ertelendi.
İddianame
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca Adnan Oktar'ın da aralarında bulunduğu 4'ü tutuklu 42'si firari toplam 72 şüpheli hakkında yürütülen soruşturma kapsamında bin 17 sayfalık iddianame düzenlenmişti. İddianamede Adnan Oktar, Ulviye Didem Ürer, Tarkan Yavaş ve Alev Babuna'nın aralarında bulunduğu 13 şüphelinin birden fazla kez "Nitelikli cinsel saldırı", "Çocuğun cinsel istismarı", "Cinsel taciz", "Basit cinsel saldırı", "Nitelikli dolandırıcılık" ve "Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak" suçlarından bin 938'er yıldan 2 bin 758 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılması istenmişti. 59 şüphelinin "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak" suçundan 2.5 yıldan 6'şar yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilirken, bu sanıklardan 27'sinin "Nitelikli cinsel saldırı", 8'inin ise "Cinsel taciz" suçundan değişen oranlarda hapisle cezalandırılması talep edilmişti. 9 banka ise suçtan zarar gören sıfatıyla iddianamede yer aldı.