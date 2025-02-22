Ahmet Özer'i PKK görevlendirdi

Silahlı terör örgütü üyesi olmak suçundan tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’le ilgili iddianamenin detayları belli oldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Özer’in, terör örgütü PKK/KCK’nin “Kent Uzlaşısı” stratejisi kapsamında gerçek siyasi görüşünü gizlemek amacıyla belediyede görevlendirildiği belirtildi.

İddianamede, Ahmet Özer’in, örgütün üst düzey yöneticileriyle bağlantılı olduğu ve örgütün talimatları doğrultusunda hareket ettiği ifade edildi. Özer’in, örgütün finansal ihtiyaçlarını karşılamak için para topladığı ve bu paraları örgüt mensuplarının ihtiyaçları için kullandığı öne sürüldü. Ayrıca, Özer’in örgütün Avrupa yapılanmasındaki üst düzey isimlerle görüştüğü, örgütün faaliyetlerine destek verdiği belirtildi. Ahmet Özer hakkında “silahlı terör örgütüne üyelik” suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi.