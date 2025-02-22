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Ahmet Özer'i PKK görevlendirdi

Ahmet Özer'i PKK görevlendirdi

Burak Doğan
04:0022/02/2025, Cumartesi
G: 22/02/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Ahmet Özer
Ahmet Özer

Görevden alınıp tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. İddianamede PKK/KCK’nın Özer’i “Kent Uzlaşısı” stratejisi kapsamında belediyede görevlendirdiği belirtildi.

Silahlı terör örgütü üyesi olmak suçundan tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’le ilgili iddianamenin detayları belli oldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Özer’in, terör örgütü PKK/KCK’nin “Kent Uzlaşısı” stratejisi kapsamında gerçek siyasi görüşünü gizlemek amacıyla belediyede görevlendirildiği belirtildi.


ÖRGÜTÜN FAALİYETLERİNE DESTEK VERDİ

İddianamede, Ahmet Özer’in, örgütün üst düzey yöneticileriyle bağlantılı olduğu ve örgütün talimatları doğrultusunda hareket ettiği ifade edildi. Özer’in, örgütün finansal ihtiyaçlarını karşılamak için para topladığı ve bu paraları örgüt mensuplarının ihtiyaçları için kullandığı öne sürüldü. Ayrıca, Özer’in örgütün Avrupa yapılanmasındaki üst düzey isimlerle görüştüğü, örgütün faaliyetlerine destek verdiği belirtildi. Ahmet Özer hakkında “silahlı terör örgütüne üyelik” suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi.


#politika
#CHP
#Ahmet Özer
#PKK

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