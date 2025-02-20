CHP'li Ahmet Özer'in yeni skandalı patladı: Zehir tacirini belediye kadrosuna almış

'nde skandallara bir yenisi daha eklendi.

'nde skandallara bir yenisi daha eklendi.

Ahmet Özer'in terör örgütü üyeliğinden tutuklanmasının ardından başlatılan incelemede, sabıkalı bir kişinin belediyede istihdam edildiği ortaya çıktı. CHP'li eski yönetimin Diyarbakır merkezli büyük bir uyuşturucu şebekesinin üyesi olan Aydın Ergün'ü işe aldığı anlaşıldı.