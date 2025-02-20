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CHP'li Ahmet Özer'in yeni skandalı patladı: Zehir tacirini belediye kadrosuna almış

CHP'li Ahmet Özer'in yeni skandalı patladı: Zehir tacirini belediye kadrosuna almış

11:3620/02/2025, четверг
G: 20/02/2025, четверг
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Ahmet Özer 30 Ekim'de gözaltına alınmış ve daha sonra tutuklanmıştı.
Ahmet Özer 30 Ekim'de gözaltına alınmış ve daha sonra tutuklanmıştı.

CHP'li Ahmet Özer'in terör örgütü üyeliği suçlamasıyla tutuklanmasının ardından yapılan incelemede, sabıkalı bir kişinin belediyede işe alındığı tespit edildi.

İstanbul'da CHP'li
Esenyurt Belediyesi
'nde skandallara bir yenisi daha eklendi.

Ahmet Özer'in terör örgütü üyeliğinden tutuklanmasının ardından başlatılan incelemede, sabıkalı bir kişinin belediyede istihdam edildiği ortaya çıktı. CHP'li eski yönetimin Diyarbakır merkezli büyük bir uyuşturucu şebekesinin üyesi olan Aydın Ergün'ü işe aldığı anlaşıldı.



Sabah'ta yer alan habere göre; Uyuşturucu madde kaçakçılığından sabıkası bulunan Ergün'ün aylarca belediyede çalıştırıldığı ve kendisine kamu kaynaklarından maaş verildiği belirlendi.


İşine son verildi


Suç kaydı bulunan Aydın Ergün'ün belediyedeki işine son verildi. Esenyurt Belediyesi daha önce de terör örgütü bağlantılı kişilerin belediyede istihdam edilmesiyle gündeme gelmişti.


#Ahmet Özer
#Esenyurt
#CHP

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