Yerine kayyum atanan Ahmet Özer hakkında yeni soruşturma

Ahmet Özer
Esenyurt Belediyesi'nin görevden alınarak tutuklanan CHP'li başkanı Ahmet Özer hakkında "terörizmin finansmanı" iddiasıyla yeni bir soruşturma başlatıldı.
İstanbul'da "silahlı terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak" suçundan tutuklanmasının ardından Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ahmet Özer hakkında
"terörizmin finansmanı"
suçundan yeni soruşturma başlatıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçlar Soruşturma Bürosunca, Özer hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan başlatılan soruşturma sürüyor.
Yeni soruşturma açıldı
Yeni soruşturma açıldı
Tutuklanmasının ardından görevinden uzaklaştırılan Özer hakkında savcılık
"terörizmin finansmanı"
suçundan yeni bir soruşturma başlattı.
Özer'in belediye başkanı olduktan sonraki süreçte belediyeye ait para kaynaklarının terör örgütüne aktarılıp aktarılmadığı incelenen soruşturmada, 2 İçişleri Bakanlığı müfettişinin görevlendirildiği öğrenildi.
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