Ahmet Özer terör bağlantılı 6 kişiyi belediyede işe almış

Yerel seçimlerde kent uzlaşısı adı altında DEM ile iş birliği sonucunda Esenyurt Belediye Başkanı olan Ahmet Özer , 'PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olduğu' gerekçesiyle 30 Ekim'de tutuklandı.





Özer'in tutuklanmasının ardından İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy , Esenyurt Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi.





Terör bağlantılı 6 kişiyi işe almış





Özer'e yapılan iletişimin dinlenmesi ve fiziki takip sonucunda, terör örgütü mensubiyetleri nedeniyle adli işlem kaydı bulunan 694 kişiyle ve özellikle kırmızı bültenle aranan terör örgütü yöneticilerinden Remzi Kartal ile 14 kez iletişime geçtiği belirlenmişti.





Yaşananların ardından Özer'le ilgili yeni bilgilere ulaşıldı.





Özer'in, 31 Mart seçimlerinden sonra PKK/KCK iltisak 6 kişiyi Esenyurt Belediyesi'nde işe aldığı öğrenildi.





Ahmet Özer'in belediyede işe aldığı PKK/KCK iltisaklı 6 kişinin, Kültür İşleri Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde çalıştıkları tespit edildi.









Sabah'ın haberine göre göre; Ağustos 2024'te Kültür İşleri Müdürlüğü'nde Sosyolog olarak işe başlayan Engin E.D.'nin, PKK/KCK terör örgütünün gençlik yapılanması ile iltisakının olduğu ve adli işlem kaydının bulunduğu ortaya çıktı.

















Terör kaydı var





Temmuz 2024'te Esenyurt Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde göreve başlayan Barış C.'nin, PKK/KCK terör örgütüyle bağlantılı olduğu ve silahlı terör örgütüne üye olmaktan adli işlem kaydının bulunduğu tespit edildi. Ayrıca, Ekim 2024'te aynı müdürlükte işe başlayan Gökhan B.'nin de PKK/KCK terör örgütünün gençlik yapılanmasıyla bağlantılı olduğu ve silahlı terör örgütüne üye olma suçundan adli işlem kaydının olduğu öğrenildi.





Kardeşi PKK'dan aranıyor





Ekim 2024'te Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde işe başlayan Şenol K.'nin, PKK/KCK'nın kırsal alan yapılanması ile iltisaklı olduğu ve bir kardeşinin PKK'dan arandığı belirtildi.





Ekim 2024'te Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde işe başlayan Yavuz Y.'nin, PKK/KCK terör örgütünün gençlik yapılanması ile iltisaklı olduğu tespit edildi.





Temmuz 2024'te işe başlayan Erdal K. hakkında ise silahlı terör örgütüne üye olmaktan adli işlem kaydının bulunduğu tespit edildi.







