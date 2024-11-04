Esenyurt Belediyesi'nde üç isim daha görevden alındı

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer 'in "PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklanmasının ardından, kayyum olarak görevlendirilen İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy 'un, belediye başkan yardımcılarını görevden aldığı belirtildi.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Esenyurt Belediye binası önünde yaptığı açıklamada, "Belediye Başkan yardımcıları Oktay Kılıç, Osman Yalçın, Murat Düzgün'e görevlerinin sonlandığına dair yazı kayyım tarafından tebliğ edildi" dedi.

695 teröristle irtibat

Terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, 30 Ekim'de çıkarıldığı hakimlikçe 'terör örgütü PKK üyeliğinden' tutuklandı. DEM Parti'deyken 31 Mart yerel seçimlerinde 'kent uzlaşısı' kapsamında CHP'den aday gösterilen Özer'in biri kırmızı bültenle arananlar listesinde olmak üzere son 10 yılda toplam 695 teröristle irtibat kurduğu belirlenmişti.

Para trafiği

Özer’in hesabına 29 işlemde 482 bin lira para girişi olduğu, hesaba para gönderen işletme sahiplerinin PKK/KCK terör örgütüne üye olma, Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma, Terör Örgütünün Propagandasını Yapmak ve 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesine Dair Kanuna Muhalefet suçu kapsamında işlem gördüğü ve terörist cenazelerine katıldıkları tespit edildi. Yine Ahmet Özer’in hesabına 29 Mart 2023 günü 40 bin dolar para gönderildiği de belirlendi.

Hiçbir şeyi hatırlamadı

Ahmet Özer’in kendisi tarafından yazılan ve 2016’da yayınlanan ‘Dağ sancısı’ isimli kitapta İran sınırında bulunan dağ köylerindeki üç teröristin hayat hikayesinin anlatıldığı, kendisi tarafından kitapta “gerilla komutanı” diye bahsettiği “Şervan” karakterinin TSK ile mücadele ettiğinin övücü bir şekilde hikayeleştirildiği anlaşıldı. Özer’in belediyedeki makam odasında bulunan dergide, 2016’da yılında Diyarbakır Sur’daki hendek operasyonları sırasında öldürülen Hakan Arslan isimli teröristin cenazesinin babası tarafından teslim alındığı ana ait görselin düzenlenip dergi içerisinde yer verildiği de belirlendi. Öte yandan Ahmet Özer’in kolluk ve savcılıkta alınan ifadesinde terör örgütü ele başlarından Remzi Kartal ile irtibatı, terör örgütü mensuplarıyla telefon görüşmeleri ve yüksek miktarda para transferlerini hatırlamadığını ifade ettiği de öğrenildi.

İmamoğlu'nun danışmanıydı

64 yaşındaki Prof. Dr. Ahmet Özer, Van'da doğdu. Hacettepe Üniversitesi Felsefe Bölümü'nü bitirdi. 1989 yılında hazırlanan ünlü Kürt Sorunu Raporu'na katkıda bulundu. 1992-94 yılları arasında AB tarafından desteklenen ve Almanya, İtalya, Fransa, Filistin ve İsrail'in paydaş olduğu Akdeniz Ülkeleri Kentsel Gelişme Projesi'nde görev aldı. 2001 yılında Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi'ne gönderilen Özer, 2009'da profesör oldu. 2022-2023 yıllarında Bahçeşehir Üniversitesi'nde Göç ve Kent Araştırmaları Merkezi'nde danışman öğretim üyesi olarak çalıştı. 2022-2023 yıllarında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı olarak görev yaptı. Özer, 31 Mart yerel seçimlerinde Esenyurt Belediye Başkanı seçildi.







