Ahmet Özer
'Terör örgütü PKK'ya üyelik' suçundan tutuklanmasının ardından Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan CHP'li Ahmet Özer'in tutukluluğuna itiraz reddedildi. Özer'in avukatları tarafından mahkemeye sunulan 40 sayfalık dilekçesini inceleyen nöbetçi asliye ceza mahkemesi, Özer'in tahliye talebine ilişkin ret kararı verdi.
"
PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak
" suçundan tutuklanmasının ardından
Esenyurt Belediye Başkanlığı
görevinden uzaklaştırılan
Ahmet Özer
'in avukatlarının tutukluluğa yaptığı itiraz reddedildi.
Nöbetçi asliye ceza mahkemesi, Özer'in avukatları tarafından sabah saatlerinde sunulan
itiraz dilekçesi
üzerindeki incelemesini tamamladı.
Mahkeme,
Özer'in tahliye talebi
ni reddetti.
Ne olmuştu?
Ne olmuştu?
Özer'in avukatları tarafından mahkemeye sunulan 40 sayfalık dilekçede, 2014'te
İmralı
'da
HDP
heyetince, Özer'in sözde demokratik özerklik projesine katkı sunmak istediğinin terör örgütü elebaşı
Abdullah Öcalan
'a iletildiği iddialarına ilişkin, müvekkillerinin adının bilgisi ve iradesi dışında kullanılmış olabileceği belirtilmişti.
Özer'in, M.K. isimli kişiyle görüşmesinin taziye niteliğinde olduğu, M.K'ye hitabındaki "siz" ifadesinin nezaketen kullanıldığı aktarılan dilekçede, Özer'in terör örgütü elebaşlarından
Remzi Kartal
'ı aynı aşiretten olmaları nedeniyle tanıdığı ancak ikili arasında görüşme iddiasının teyide muhtaç olduğu savunulmuştu.
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