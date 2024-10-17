Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 'Aile Rehberi Sistemi'ni devreye aldı: Kimler nasıl başvurabilir?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ailenin karşı karşıya olduğu demografik riskler, cinsiyetsizleştirme dayatmaları ve dijital tehditlere yönelik çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor.





Bakanlık ilk defa Türkiye’nin sosyal risk haritasını bir bütün olarak çıkarmak için harekete geçti.





'Aile Rehberi Sistemi' hizmete alınıyor





Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yeni bir "Aile Rehberi Sistemi" başlatacaklarını açıkladı. Bu sistemle, aile içi ihmal ve istismar gibi sorunları önlemeyi hedeflediklerini belirtti.





Göktaş, sosyal risk haritaları oluşturularak, şiddet, çocuk istismarı ve bağımlılık gibi risklerin mahalle düzeyinde takip edileceğini vurguladı. Ayrıca, risk haritası çalışmasının pilot uygulamasına başladıklarını, sistemin 81 il ve 922 ilçede kullanılacağını ve böylece olaylara önceden müdahale edilebileceğini söyledi .









Sosyal risk haritaları sayesinde kadına yönelik şiddet, çocuk istismarı, bağımlılık gibi sosyal olguların bütüncül olarak görülmesi hedefleniyor.





Sosyal risk haritası ile mahalle mahalle, ilçe ilçe, hane hane, kaç engelli var, kaç yaşlı var, kaç suça sürüklenmiş çocuk var, kaç şiddet mağduru veya şiddet riski altında olan kadın var hepsi haritalanabilecek.





Bu yöntemle, sosyal bozulmayı hızlandıracak her bir sosyal olgu ile ilgili riskler hesaplanabilirken elde edilen bulgular ile her bir şehre, ilçeye, mahalleye ve aileye özgü koruyucu ve önleyici faaliyetler belirlemek mümkün olacak.





Bu kapsamda çalışma Adalet, İçişleri, Milli Eğitim, Sağlık, Gençlik ve Spor ve diğer Bakanlıklarla da iş birliği içinde yürütülecek. 81 il, 922 ilçe için oluşturulacak risk haritalarının tamamlanmasıyla vakalara henüz gerçekleşmeden müdahale edebilme kapasitesi gelişecek.













Aile Rehberi Sistemi nedir?





Proje kapsamında her ailenin bir 'Aile Rehberi' olacak. Rehberler ailelerin sosyal hizmet ihtiyaçlarını gidermek için daha net ve ulaşılabilir bir adres olacak.





Bir ailenin yaşam döngüsünde karşılaştığı ihtiyaçlar aile rehberi tarafından takip edilecek. Bu sistemle sosyal bozulmanın vatandaşların hayatındaki olası olumsuz etkilerini daha vakaya dönüşmeden engellemek, aile içi ihmal, istismar ile aile içi çatışmaların gerçekleşmeden engellenmesi mümkün olacak.

















Sistem nasıl çalışacak?





Peki Aile Rehberi Sistemine nasıl başvuruda bulunulur?





Aile rehberi edinmek isteyen vatandaşlar e-devlet, Sosyal Hizmet Merkezleri veya çağrı merkezi üzerinden başvurularını yapabilir.





Yapılan başvuru otomatik olarak Bakanlık tarafından belirlenen aile rehberinin ekranına düşecek.





Aile rehberi, ilgili vakayı formasyonu uygun meslek personeline yönlendirip ardından, meslek personeli ailelerin psikososyal değerlendirmesini yaparak, uygun hizmet müdahalesini gerçekleştirecek.







