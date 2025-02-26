AK Parti milletvekili sayısını 272'ye çıkararak Meclis’teki temsil gücünü artırdı

CHP 13 milyon 802 bin 183 oyla 169, MHP 5 milyon 484 bin 820 oyla 50, İyi Parti 5 milyon 275 bin 981 oyla 43, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi 4 milyon 803 bin 922 oyla 61, Yeniden Refah Partisi 1 milyon 527 bin 48 oyla 5, Türkiye İşçi Partisi 956 bin 57 oyla 4 sandalyeyle temsil hakkı elde etmişti.