AK Parti Sözcüsü Çelik'ten gençlere darbe çağrısı yapan Özgür Özel'e tepki: Tam bir akıl tutulması!

Çıktığı her yayında ve mitingde anlam verilemeyen hareketleri ya da gaflarıyla gündem olan CHP Genel Başkanı Özgür Özel yine büyük bir çam devirdi. Özel, katıldığı bir yayında darbe beklentisinde olduğunu ima ederek Türkiye'nin gençlerini kaosa davet etti. Özel, “Gece telefon çalsın, 'darbe oluyor' desinler ama 'gençler yapıyor' dersinler; ben o darbeye teslim olurum” dedi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sokak çağrısı ve darbe iması yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e tepki gösterdi.
Ömer Çelik sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: