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AK Parti Sözcüsü Çelik'ten gençlere darbe çağrısı yapan Özgür Özel'e tepki: Tam bir akıl tutulması!

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sokak çağrısı ve darbe iması yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e tepki gösterdi. Ömer Çelik, "CHP Genel Başkanı Sn Özel’in gençlerimizi ‘darbe’ gibi uğursuz ve lanetli bir eylemle ile yan yana zikretmesi, aynı cümlede anması ve gençleri desteklemeyi, darbe ile özdeşleştirmesi tam bir akıl tutulmasıdır" ifadelerini kullandı.

13:06 - 19/03/2024 Salı
Güncelleme: 13:43 - 19/03/2024 Salı
Yeni Şafak
Özgür Özel - Ömer Çelik
Özgür Özel - Ömer Çelik

Çıktığı her yayında ve mitingde anlam verilemeyen hareketleri ya da gaflarıyla gündem olan CHP Genel Başkanı Özgür Özel yine büyük bir çam devirdi. Özel, katıldığı bir yayında darbe beklentisinde olduğunu ima ederek Türkiye'nin gençlerini kaosa davet etti. Özel, “Gece telefon çalsın, 'darbe oluyor' desinler ama 'gençler yapıyor' dersinler; ben o darbeye teslim olurum” dedi.




AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sokak çağrısı ve darbe iması yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e tepki gösterdi.


Ömer Çelik sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Gençler her zaman özgürlükle, demokrasiyle ve değişimle yan yana anılmalıdır. CHP Genel Başkanı Sn Özgür Özel ise katıldığı bir yayında "Gece telefon çalsın, 'darbe oluyor' desinler ama 'gençler yapıyor' dersinler; ben o darbeye teslim olurum" şeklinde siyasi akılla bağdaşmayan bir beyanda bulunmuştur.

CHP Genel Başkanı Sn Özel'in gençlerimizi 'darbe' gibi uğursuz ve lanetli bir eylemle ile yan yana zikretmesi, aynı cümlede anması ve gençleri desteklemeyi, darbe ile özdeşleştirmesi tam bir akıl tutulmasıdır…

Sn Özel'in bu beyanatı, CHP'nin demokrasi açığının ne kadar fazla olduğunu ve CHP yönetiminin demokrasinin alfabesine ne kadar yabancı olduğunu bir kere daha göstermiştir. Sn Özel'in siyasi kelime dağarcığının bu kadar sığ olması da vahimdir."



#Ömer Çelik
#Özgür Özel
#CHP
#AK Parti
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