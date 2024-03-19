AK Parti Sözcüsü Çelik'ten gençlere darbe çağrısı yapan Özgür Özel'e tepki: Tam bir akıl tutulması!

Sn Özel'in bu beyanatı, CHP'nin demokrasi açığının ne kadar fazla olduğunu ve CHP yönetiminin demokrasinin alfabesine ne kadar yabancı olduğunu bir kere daha göstermiştir. Sn Özel'in siyasi kelime dağarcığının bu kadar sığ olması da vahimdir."