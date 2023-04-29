AK Parti'den tüyleri diken diken eden İHA videosu: Artık anneler ağlamıyor

Harp sahasında yeni bir sayfa açan yerli ve milli İHA ve SİHA'lar ile Mehmetçik'in teröristlerle sıcak çatışmaya girmesine gerek kalmadan terör kaynağında kurutuluyor.

AK Parti tarafından da annelerin gözlerine artık yaş koymayan İHA ve SİHA'lar ile ilgili bir video hazırlandı. AK Parti'nin resmi Twitter hesabından paylaşılan videoda Mehmetçik'in güven içinde kışlada dururken ordunun gök yüzündeki gözleri İHA ve SİHA'lar ile teröristlerin etkisiz hale getirildiği bir canlandırmaya yer verildi.