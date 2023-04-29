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AK Parti'den tüyleri diken diken eden İHA videosu: Artık anneler ağlamıyor

AK Parti tarafından Türkiye'nin göğsünü kabartan yerli ve milli İnsansız Hava Araçları'na (İHA) ilişkin hazırlanan video tüyleri diken diken etti. İHA'ların terörle mücadelede üstlendiği etkin role atıfta bulunulan videoda, "Artık anneler ağlamıyor, göğüsler gururla doluyor." sözlerine yer verildi.

22:51 . 29/04/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
AK Parti, İHA ve SİHA'ların önemine değinen video hazırladı.

AK Parti, İHA ve SİHA'ların önemine değinen video hazırladı.

Türkiye'nin dünyada büyük yankı uyandıran silahlı ve silahsız İnsansız Hava Araçları (İHA) terörle mücadelede etkin bir rol oynuyor.

Harp sahasında yeni bir sayfa açan yerli ve milli İHA ve SİHA'lar ile Mehmetçik'in teröristlerle sıcak çatışmaya girmesine gerek kalmadan terör kaynağında kurutuluyor.

AK Parti tarafından da annelerin gözlerine artık yaş koymayan İHA ve SİHA'lar ile ilgili bir video hazırlandı. AK Parti'nin resmi Twitter hesabından paylaşılan videoda Mehmetçik'in güven içinde kışlada dururken ordunun gök yüzündeki gözleri İHA ve SİHA'lar ile teröristlerin etkisiz hale getirildiği bir canlandırmaya yer verildi.

"Artık anneler ağlamıyor, göğüsler gururla doluyor." sözlerine yer verilen videonun paylaşımında, "Güven ve istikrar için doğru zaman, Türkiye Yüzyılı için doğru adam." ifadeleri de kullanıldı.




#SİHA
#İHA
#Mehmetçik
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