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POLİTİKA

AK Partili isim anket sonuçlarını paylaştı: Erdoğan tarihinin en yüksek oyunu alacak

AK Parti Grup Başkanvekili ve AK Parti Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Seçime aylar kala anket sonuçlarını paylaşan Turan, "Erdoğan tarihinin en yüksek oyunu alacak bu seçimde. Anketler de bu iddiaları doğruluyor" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Diğer
AK Partili isim anket sonuçlarını paylaştı: Erdoğan tarihinin en yüksek oyunu alacak
​AK Parti Grup Başkanvekili ve AK Parti Çanakkale Milletvekili Bülent Turan

AK Parti Grup Başkanvekili ve AK Parti Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Kanal7 ekranlarında Başkent Kulisi'nde Mehmet Acet'in sorularını yanıtladı.

SEÇİM TAKVİMİ

Seçim tarihinin öne çekilmesiyle ilgili konuşan Turan, "AK Parti tüm kurumlarıyla 5 yıldan beri şunu ifade etti. Hem İYİ Parti ve hem CHP, erken seçim var diye konuşma yaptılar. Onlar konuştukça biz yolumuza devam ettik. 18 Haziran'a bir kaç ay kaldı artık bu saatten sonra yapılan seçim erken olmaz. Biz hala 18 Haziran'ı istiyoruz ancak anayasa hem Meclis'e hem Cumhurbaşkanlığı makamına yetki veriyor. Mevsim, imkanlar, bayram, sınav tüm şartlara uygun bir tarih belirlenebilir. 16 Haziran'da okullar kapanıyor, millet tatile gidecek. Seçimler partilerin en özel günleridir.

  • Biz 18'ini istiyoruz ama 18'i uygun değilse başka bir tarihe revize edilir. Hac var, okulların kapanması var, bayram var. Hangi tarih uygunsa Cumhurbaşkanımız karar verebilir. Cumhurbaşkanımıza seçimlerin gözden geçirilmesini istiyoruz. Biz Cumhurbaşkanı kararı ile seçim tarihinin yenilenmesini istiyoruz. Mart başında Cumhurbaşkanımız karar alırsa Mayıs'ın ortasında seçim olabilir. Erken seçim talebimiz yok, 18 Haziran'a en yakın tarihi istiyoruz." dedi.

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"ERDOĞAN'IN GÜÇLÜ LİDERİĞİYLE SIKINTILARI ÇOK AZ HASARLA ATLATTIK"

Anket sonuçlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Turan şöyle devam etti: "5 yıldan beri bu yeni sistem ile beraber krizler nasıl aşılır gösterdik. Eski sistem olsaydı hep krizler olacaktı. Pandemi gibi hiç öngörülemeyen bir kriz oldu. Buna rağmen Türkiye'nin çarkları dönüyor. Son dönemde akla hayale gelmeyen fiyat yükselmeleri oldu, tüm dünyada. Petrol varili 50 dolardan 150'i doları buldu. Doğal gaz asla ön görülemeyen bir şey, 150 dolardan 3500 dolarla buldu. Erdoğan'ın güçlü liderliğiyle çok az hasarla bu sıkıntıları atlattık. Türkiye'de ihracat, istihdam artmaya başladı. Tüm dünyada güçlü liderlere ihtiyaç var.

  • Alt yapı, üst yapı imkanlarının nasıl bir mesafe aldığını da görüyorsunuz. Halkımız vefa sahibidir, şu 20 yılı değerlendirin ve kanaatinizi verin.

"ERDOĞAN TARİHİNİN EN YÜKSEK OYUNU ALACAK"

İnsanlar bir lidere oy verirken onun partisine de oy verir. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fark ile alacağını düşünüyorum. Erdoğan'ı seçen anlayış onun partisine oy verecektir. MHP ile AK Parti ile birlikte şu ankinden daha fazla bir sandalye ile alacağız. Erdoğan tarihinin en yüksek oyunu alacak bu seçimde. Anketler de bu iddiaları doğruluyor. 6 ay önceye göre, ekonomimiz, siyasi motivasyonumuz.

İller kimi istiyor, kimin yüzü eskimemiş. Bazen 5 dönem olur ve şehir sizi hala kucaklar. Anketleri ben de yaptırıyorum. 5 yıldan beri hiçbir belediye ayırt etmeden hizmetlerimizi görür. "

MUHALEFETE ADAY TEPKİSİ

Aday çıkaramayan muhalefete tepki gösteren Turan, "Ben yolda anayasa yanımda bir daha baktım. Seçimlerin daha erken yapılma imkanı var, daha geç yapma imkanı yok. Keşke Kılıçdaroğlu'na daha çok toplanması için imkan verebilsek. Ben bıktım beklemekten. 3 yıldan beri her hafta aday çıkaracaklar mı diye bekliyoruz. Hala bunlar 10 ayda 10 toplantı yaparak aday çıkarmadı. Artık tadı kaçtı, bu kadar insanı bekletmenin anlamı yok. Gecikmenin bir anlamı yok. Çıkın güzel güzel adayınızı duyurun. Bu kadar savsaklamanın kimseye yararı yok. 3 tane mirasçının bir araya geldiğinde mirasın paylaşılamadığı dünyada 6 liderin bir araya gelmesi nasıl olacak?

DAVUTOĞLU'NUN İMZA AÇIKLAMASI

Sayın Davutoğlu'nun akademik kimliğine de yakıştıramadım. Bu durum hayatın olan akışına aykırı. Böyle bir sistem yok. Yüzde 1 oy alanla yüzde 50 oy alan nasıl aynı olacak. 6 eşit imza olacakmış da her oy alan eşit haklara sahip olacakmış. Dünyada böyle bir sistem yok. Bu ülke bunları aştı. Bunların ısrarla söylemiş olduğu şey ne? Biz parlamenter sistem getireceğiz. Hiçbir parlamenter sistemde böyle bir şey yok. Diyelim ki parlamenter sisteme geçtiler. AK Parti'nin en kötü oy oranı yüzde 40 ya! Bu yanlış bir metot. Parlamenter sisteme geçiş matematiksel olarak yok." diye konuştu.

BAŞÖRTÜSÜ TEKLİFİ

Başörtüsü tepkisiyle ilgili ise, "Biz tüm partileri ziyaret ettik. Metnimizi hazırladık ve paylaştık. Arkadaşlarımız önümüzdeki hafta tüm partilerden randevu alacaklar. Hazırlanan metni götüreceğiz" dedi.

HDP'NİN HAZİNE YARDIMINA GEÇİCİ KAPATMA

HDP'ye hazine yardımının geçici olarak durdurulmasına ilişkin değerlendirmede bulunan Turan şunları söyledi: "Resmi karar ara karardır. Bu yargının kendi yürüttüğü bir konudur. Keşke HDP, terörle arasında bir mesafe koysaydı. HDP ders almıyor. Ben de yargıç olsam, bir partinin terör ile iltisakı varsa gerekli adımı atardım. Biz bu memlekette Kürtlerin de Türklerin de partisiyiz."

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