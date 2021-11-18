AK Parti'li Özhaseki'den yeni 'LGBT' açıklaması: Sözlerim yanlış anlaşıldı yaratılış ayrı tercih ayrı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, katıldığı bir programda LGBT'lilerle ilgili tepki çeken açıklamalarda bulunmuş, insanların tercihlerine saygı duyulması gerektiğini söyleyen Özhaseki, "Madem ki Allah yaratmış, hepsinin başımızın üstünde yeri var. Onu Allah'ın yarattığı bir emanet gibi görmek her kulun vazifesi diye düşünüyorum. Her inançlı insanın işi diye düşünüyorum" ifadelerini kullanmıştı.

GÜNDEM AK Parti'li Mehmet Özhaseki'nin LGBT yorumu: Madem ki Allah yaratmış hepsinin başımızın üstünde yeri var

Gelen tepkilerin ardından sosyal medya hesabından yeni bir açıklama yapan Özhaseki, sözlerinin yanlış anlaşıldığını ve sapkınlıkları tasvip etmenin mümkün olmadığını belirtti.

"YARATILIŞ AYRI TERCİH AYRI"

Özhaseki açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bir TV kanalında yaratılıştan kaynaklanan farklı bireylerle ilgili söylemiş olduğum sözler, tamamıyla bağlamından koparılıp başka mecralara çekildi. Çok uzun süren bir röportaj yayın süresi dikkate alınarak kısaltıldığında bazen vermek istediğiniz ana mesaj kayboluyor.

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Meramımın tam anlaşılması için bir kez daha açıkça sözlerimi tekrarlıyor ve sözlerimin de arkasında olduğumu ifade ediyorum;

Kainatı ve insanları Allah yaratmıştır. Yaratan hiçbir şeyi boş ve anlamsız yaratmamıştır. Yaratılan her şeyde bir hikmet vardır. İnsanoğlu için yaratılıştan gelen farklılığın ve rahatsızlığın (hünsa) kınanacak bir tarafı yoktur. Onlara saygı duymak esastır ve başımızın üstünde yeri vardır. Ancak sonradan yapılan geleneklerimize, göreneklerimize, inanç değerlerimize aykırı olarak tercihen yapılan ve aile kurumumuzu ifsat eden birtakım sapkınlıkları tasvip etmemiz asla mümkün değildir.

Konuşmamın bütününde verdiğim ve anlatmak istediğim mesaj buydu. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."