AK Parti'li Özhaseki: Bakanlığım döneminde Antakya'da kentsel dönüşüm için adeta yalvardım

AK Parti’li belediyeler deprem bölgesindeki belediyelere destek olmak için çalışma başlattı. Bu çalışmalar hakkında gazetecilere bilgi veren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, AK Parti’li 250 belediyenin deprem bölgesinde çalışma yürüttüğünü anlattı.

Özhaseki, "Asrın felaketi olarak nitelendirilen depremlerin yol açtığı hasarı ortadan kaldırmak için belediye başkanlarımız ve ekipleri ilk andan itibaren sahadalardı. Şimdi ise depremden yoğun bir şekilde etkilenen Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Gaziantep, Diyarbakır ve Osmaniye illeri ile bu illerin ilçelerini AK Parti’li 250 belediyemiz ile kardeş belediye ilan ettik. Kardeş belediyelerimiz, depremden yoğun bir şekilde etkilenen bu yerlerde hayat normale dönene kadar çalışmaya devam edecek. Kardeş belediyelerimizle deprem bölgesinde yaraları saracağız" ifadelerini kullandı.

"Bölgede siyasetten uzak hizmet ediyoruz"

Afet bölgesinde siyasetten uzak, hizmetten yana olduklarını belirten Özhaseki, "Deprem bölgesinde asla siyaset yapmıyoruz. Algı yapmıyoruz. ‘Mış’ gibi hiç yapmıyoruz. Sadece vatandaşlarımızın yaralarını sarmak için gayret ediyoruz. Bizim belediyelerimiz iki kare fotoğraf çekinip bölgeden uzaklaşmıyor. Hamdolsun her adım başında farklı bir belediyemizin aracını görmek mümkün. Bizim gayemiz yaraları sarmak. Ötekileştirmeden yapıyoruz bunu. Bu bölge bize oy vermedi, yardım götürmeyelim gibi bir düşüncemiz ve uygulamamız yok. İnsani vazifemizi yerine getirmek için algı oluşturmadan; yalansız, dolansız ve reklamsız yaraları sarmak için gayret ediyoruz" dedi.

"Kentsel dönüşüm için yalvardım"