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AK Parti'nin acı günü: Kocaeli İl İstişare Kurulu Üyesi Burhan Abiş hayatını kaybetti

AK Parti'nin acı günü: Kocaeli İl İstişare Kurulu Üyesi Burhan Abiş hayatını kaybetti

00:321/04/2025, Salı
AA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abiş'i tedavi gördüğü hastanede ziyaret etmişti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abiş'i tedavi gördüğü hastanede ziyaret etmişti.

AK Parti Kocaeli İl İstişare Kurulu Üyesi Burhan Abiş, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Abiş'in vefatı üzerine taziye mesajı yayımlayan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kadim yol arkadaşı, Ulaşlı eski Belediye Başkanı'mız, kıymetli büyüğümüz Burhan Abiş'e Allah'tan rahmet diliyorum." ifadelerini kullandı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da yayımladığı mesajda 'Milli Görüş hareketinin öncülerinden' olduğunu belirterek Abiş'e Allah'tan rahmet, yakınlarına da başsağlığı diledi.

AK Parti Kocaeli İl İstişare Kurulu Üyesi Burhan Abiş (79), bir süredir tedavi gördüğü
Kocaeli Şehir Hastanesi
nde hayatını kaybetti.

Evli, 4 çocuk babası Abiş'in cenazesinin yarın öğle namazının ardından Ulaşlı Mahallesi Merkez Camisi'nden kaldırılacağı öğrenildi.

Başkan Büyükakın'dan taziye mesajı

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, sosyal medya hesabından paylaştığı başsağlığı mesajında şunları ifade etti:

"Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kadim yol arkadaşı, Ulaşlı eski Belediye Başkanı'mız, kıymetli büyüğümüz Burhan Abiş'e Allah'tan rahmet diliyorum. Ailesine, sevenlerine ve tüm yakınlarına başsağlığı ve sabır temenni ediyorum. Mekânı cennet olsun."

Abiş, Gölcük ilçesinde kapatılan beldelerden Ulaşlı'nın 1986-1994 yıllarında belediye başkanlığını yapmıştı.

Kurtulmuş'tan taziye mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, vefat eden AK Parti Kocaeli İl İstişare Kurulu Üyesi Burhan Abiş için taziye mesajı yayımladı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda şunları ifade etti:

"Milli Görüş hareketinin öncülerinden, Ulaşlı eski Belediye Başkanı, değerli Burhan Abiş ağabeyimize Cenabı Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Ömrünü davasına, milletine ve memleketine adamış, hizmetleriyle gönüllerde derin izler bırakmış olan kıymetli ağabeyimiz daima hayırla yad edilecektir. Rabbim, mekanını cennet, makamını ali eylesin."

Kurtulmuş'un paylaşımında, Abiş'i tedavi gördüğü hastanede ziyareti sırada çekilen bir fotoğraf da yer aldı.



#Burhan Abiş
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