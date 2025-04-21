Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi, bir sonraki toplantısını KKTC'de gerçekleştirme kararı aldı.
Alınan kararla birlikte hem kardeşlik mesajı verilecek hem de KKTC'nin uluslararası statüsü daha da güçlendirilecek.
Türk dünyasının ortak aklını temsil eden Aksakallar Konseyi’nin KKTC’de toplanması, Kıbrıs Türk halkına verilen güçlü desteğin simgesi olacak. Toplantıda, üye ülkeler arasındaki iş birliğinin derinleştirilmesi ve ortak değerlerin gelecek kuşaklara aktarılması konuları masaya yatırılacak.
KKTC'ye destek
Bu tarihi karar, Türk dünyasının KKTC’ye verdiği desteği bir kez daha ortaya koyarken, uluslararası arenaya da önemli bir mesaj niteliği taşıyor. Türkiye'nin öncülüğünde güçlenen Türk Devletleri Teşkilatı, “bir millet, çok devlet” şiarıyla hareket etmeye devam ediyor.