Alınan kararla birlikte hem kardeşlik mesajı verilecek hem de KKTC'nin uluslararası statüsü daha da güçlendirilecek.

Bu tarihi karar, Türk dünyasının KKTC’ye verdiği desteği bir kez daha ortaya koyarken, uluslararası arenaya da önemli bir mesaj niteliği taşıyor. Türkiye'nin öncülüğünde güçlenen Türk Devletleri Teşkilatı, “bir millet, çok devlet” şiarıyla hareket etmeye devam ediyor.