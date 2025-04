KKTC ile anlaşma: Lefkoşa'ya yeni hastane

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, dünyada birçok kargaşa ve çatışma olduğunu, bu süreçte Türk milletlerinin her zaman iyi niyetli olduğunu ve birbirlerine destek olduğunu belirterek, "Biz bugün elimizden geldiğince kardeşliğin ön plana çıkarılması gereken günler olduğunu düşünüyoruz. 1974'te nasıl kardeşliğimizi ön planda tutup oradaki Türk insanlarının yok olmasını engellediysek her zaman Kıbrıs'taki Türk halkına desteği vereceğiz. Bugün Nalbantoğlu Hastanesi'nin yenilenme sürecini elimizden geldiğince destekleyeceğiz, yine yanında yeni bir hastane kampüsü oluşması Kıbrıs için çok önemli. Türkiye Cumhuriyeti her zaman Kıbrıs Türk Devletinin yanında olacak" dedi.