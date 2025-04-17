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KKTC ile anlaşma: Lefkoşa'ya yeni hastane

KKTC ile anlaşma: Lefkoşa'ya yeni hastane

17:2417/04/2025, Perşembe
DHA
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Türkiye ile KKTC arasında yeni Lefkoşa Hastanesi için protokol
Türkiye ile KKTC arasında yeni Lefkoşa Hastanesi için protokol

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, 'Lefkoşa Yeni Devlet Hastanesi Yapımına ve Dr. Burhan Nalbantoğlu Sağlık Kampüsü Yapılarının Renovasyonuna İlişkin Protokol'ü, bakanlıkta düzenlenen törenle imzaladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ile KKTC Sağlık Bakanlığı arasında, 'Lefkoşa Yeni Devlet Hastanesi Yapımına ve Dr. Burhan Nalbantoğlu Sağlık Kampüsü Yapılarının Renovasyonuna İlişkin Protokol' hazırlandı. İki ülke arasındaki protokol, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ile KKTC Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek tarafından bakanlıkta düzenlenen törenle imzalandı. Protokolle 320 yataklı Lefkoşa Yeni Devlet Hastanesinin yapımına başlanacak.

"Kıbrıs'taki Türk halkına destek vereceğiz"

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, dünyada birçok kargaşa ve çatışma olduğunu, bu süreçte Türk milletlerinin her zaman iyi niyetli olduğunu ve birbirlerine destek olduğunu belirterek, "Biz bugün elimizden geldiğince kardeşliğin ön plana çıkarılması gereken günler olduğunu düşünüyoruz. 1974'te nasıl kardeşliğimizi ön planda tutup oradaki Türk insanlarının yok olmasını engellediysek her zaman Kıbrıs'taki Türk halkına desteği vereceğiz. Bugün Nalbantoğlu Hastanesi'nin yenilenme sürecini elimizden geldiğince destekleyeceğiz, yine yanında yeni bir hastane kampüsü oluşması Kıbrıs için çok önemli. Türkiye Cumhuriyeti her zaman Kıbrıs Türk Devletinin yanında olacak" dedi.

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