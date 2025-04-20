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Dışişleri Bakanlığı: KKTC'deki haberdeki iddialar gerçek dışı

Dışişleri Bakanlığı: KKTC'deki haberdeki iddialar gerçek dışı

21:5620/04/2025, Pazar
AA
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Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

Dışişleri Bakanlığı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) merkezli bir yayın organında, Dışişleri Bakanlığı ve Bakan Hakan Fidan'a yönelik yer alan iddiaların tamamıyla gerçek dışı olduğunu açıkladı. Herhangi bir somut delile dayanmayan asılsız iddialar karşısında yasal yollara başvurulacağını bildiren Bakanlık, "Sistematik iftira ve karalama kampanyasına itibar edilmemelidir" dedi.

Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, KKTC merkezli bir yayın organındaki haberde dile getirilen iddiaların tamamıyla gerçek dışı olduğu vurgulandı.

"Sistematik iftira ve karalama kampanyasına itibar edilmemelidir"

Açıklamada, herhangi bir somut delile dayanmayan bu asılsız iddialar karşısında yasal yollara başvurulacağı kaydedilerek,
"Devlet kurumlarının güvenilirliğini ve kişilerin itibarını zedelemeyi hedefleyen bu yalanların, bilahare bazı çevreler tarafından kamuoyu önünde tekrar edilmesi ise son derece sorumsuz bir tavırdır. Akıl ve mantık dışı kurguları yinelemek suretiyle yürütülen bu sistematik iftira ve karalama kampanyasına itibar edilmemelidir"
ifadelerine yer verildi.

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