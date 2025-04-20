Fahrettin Altun'dan CHP'ye 'Lefkoşa' tepkisi: Siyasi tükenmişliklerinin açık bir göstergesi

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), dün Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği görev değişimi ile ilgili manipülatif haberlerin kurgulandığının tespit edildiğini, haberlerdeki sözde diyalog ve iddiaların tamamının gerçek dışı olduğunu bildirmişti.

Yapılan açıklamada, "Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği görev değişimi ile ilgili manipülatif haberler kurgulandığı tespit edilmiştir. Sayın Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın isimlerinin de geçtiği haberlerdeki sözde diyalog ve iddiaların tamamı hayal ürünüdür. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz." denilmişti.

"Siyasi tükenmişliklerinin açık bir göstergesi"

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, iddiaların yalanlanmasına rağmen bazı CHP’li siyasetçilerin iddiaları ısrarla dillendirdiğini söyleyip tepki gösterdi.

"Bazı CHP’li siyasetçilerin, hakikatle bağdaşmayan, mesnetsiz ve çirkin iddiaları ısrarla dillendirmeleri siyasi tükenmişliklerinin ve çaresizliklerinin açık bir göstergesidir." diyen Altun, "Bu şahıslar, iftiraları ayyuka çıkmasına rağmen kamuoyundan özür dilemek yerine yalan bataklığına daha da çekilmektedirler." ifadelerini kullandı.

"Kamuoyunu yalan ve iftiralarla yönlendirme gayesi taşımaktadır"

"Bu sorumsuz tavır, doğrudan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde vatanımız için büyük bir özveriyle çalışan bakanlarımızı ve ülkemizin kıymetli isimlerini hedef almakta; kamuoyunu yalan ve iftiralarla yönlendirme gayesi taşımaktadır." diyen Altun, X hesabından yaptığı paylaşımın devamında şunları dile getirdi:

"Aziz milletimiz, bu kirli algı operasyonlarının da sistematik dezenformasyon girişimlerinin de farkındadır. Bu millet; kimin samimiyetle hizmet ettiğini, kimin iftira ve karalama siyasetinde boğulduğunu çok iyi bilmektedir.

Biz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın vizyonu doğrultusunda, ifsada değil inşaya, yıkıma değil yapıya odaklanan anlayışla yolumuza kararlılıkla devam edeceğiz. Hiçbir karalama kampanyası bizi yolumuzdan alıkoyamayacaktır.

Bu iftiraları dillendirenleri kamuoyunu yanıltmaktan vazgeçmeye ve açık bir şekilde kamuoyundan özür dilemeye davet ediyoruz."

Tüm uyarılarımıza ve dezenformasyonlarını açık gerçeklerle çürütmemize rağmen bazı CHP’li siyasetçilerin, hakikatle bağdaşmayan, mesnetsiz ve çirkin iddiaları ısrarla dillendirmeleri siyasi tükenmişliklerinin ve çaresizliklerinin açık bir göstergesidir. Bu şahıslar, iftiraları… https://t.co/mV0XwdjYDP — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) April 20, 2025







