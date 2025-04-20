Fahrettin Altun'dan CHP'ye 'Lefkoşa' tepkisi: Siyasi tükenmişliklerinin açık bir göstergesi

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, yalanlanmasına rağmen CHP'li siyasetçiler tarafından gündemde tutulan 'Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği görev değişimi' iddialarına ilişkin açıklama yaptı. "Bazı CHP’li siyasetçilerin, hakikatle bağdaşmayan, mesnetsiz ve çirkin iddiaları ısrarla dillendirmeleri siyasi tükenmişliklerinin ve çaresizliklerinin açık bir göstergesidir." diyen Altun, "Bu şahıslar, iftiraları ayyuka çıkmasına rağmen kamuoyundan özür dilemek yerine yalan bataklığına daha da çekilmektedirler." ifadelerini kullandı.
İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), dün Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği görev değişimi ile ilgili manipülatif haberlerin kurgulandığının tespit edildiğini, haberlerdeki sözde diyalog ve iddiaların tamamının gerçek dışı olduğunu bildirmişti.
"Siyasi tükenmişliklerinin açık bir göstergesi"
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, iddiaların yalanlanmasına rağmen bazı CHP’li siyasetçilerin iddiaları ısrarla dillendirdiğini söyleyip tepki gösterdi.
"Kamuoyunu yalan ve iftiralarla yönlendirme gayesi taşımaktadır"
"Aziz milletimiz, bu kirli algı operasyonlarının da sistematik dezenformasyon girişimlerinin de farkındadır. Bu millet; kimin samimiyetle hizmet ettiğini, kimin iftira ve karalama siyasetinde boğulduğunu çok iyi bilmektedir.
Biz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın vizyonu doğrultusunda, ifsada değil inşaya, yıkıma değil yapıya odaklanan anlayışla yolumuza kararlılıkla devam edeceğiz. Hiçbir karalama kampanyası bizi yolumuzdan alıkoyamayacaktır.
Bu iftiraları dillendirenleri kamuoyunu yanıltmaktan vazgeçmeye ve açık bir şekilde kamuoyundan özür dilemeye davet ediyoruz."