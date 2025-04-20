Yozgat'ta CHP'nin traktör balonu patladı: 'Çiftçi' değil meclis üyesi çıktı

CHP algı yönetimini çok iyi yapıyor, fakat bu bir şovdan ibaret. Tarım ve Orman Bakanlığı verilerine göre Yozgat’ta 38 bin 504 traktör var. Bu mitinge katılan traktör sayısı sadece 350. Bu da %1’in bile altında bir oran. Çiftçi mitinge ilgi göstermemiş ama CHP, tüm çiftçiler oradaymış gibi bir algı yaratıyor. Algı balonu patladı, işte rakamlar ortada.