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Yozgat'ta CHP'nin traktör balonu patladı: 'Çiftçi' değil meclis üyesi çıktı

Yozgat'ta CHP'nin traktör balonu patladı: 'Çiftçi' değil meclis üyesi çıktı

12:5820/04/2025, Pazar
G: 20/04/2025, Pazar
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"Ocağımız battı hiçbir şeyimiz kalmadı" diyerek algı yapmaya çalışan şahsın milyonluk kepçe satın aldığı ortaya çıktı.
"Ocağımız battı hiçbir şeyimiz kalmadı" diyerek algı yapmaya çalışan şahsın milyonluk kepçe satın aldığı ortaya çıktı.

Özgür Özel'in Yozgat'taki mitinginde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan ve "bıktık bu adamdan" diyerek çiftçi olduğunu belirten kişinin, CHP'li meclis üyesi ve Esenli Sulama Birliği'nin eski başkanı olduğu iddia edildi. Öte yandan CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Yozgat mitingine 350 traktörlü katılım "büyük destek" olarak lanse edilirken kentte 38 binden fazla traktör sahibi olduğu ortaya çıktı.

Yozgat’taki CHP mitingine traktörüyle katılarak
"Biz Cumhuriyeti kurtarmaya geldik. Bıktık bu adamdan. Ne malımız, ne mülkümüz kaldı. Tamamı boş bunların. Cumhuriyet elden gidiyor"
diyen şahsın çiftçi olmadığı Yozgat Esenli Sulama Birliği Eski Başkanı ve CHP’li meclis üyesi
Ersoy Ersoy
olduğu ileri sürüldü.

Milyonluk kepçe almış


"Ocağımız battı hiçbir şeyimiz kalmadı"
diyerek algı yapmaya çalışan Ersoy’un ise daha önceden B115 D model yükleyici kazıcı kepçe satın aldığı ortaya çıktı. Kepçenin maliyetinin ise yaklaşık olarak
3.5 milyon TL
olduğu iddia edildi.


"CHP'de 'Neşe Bacı' vakası bitmez"


Ersoy Ersoy’un muhalif medyaya yapmış olduğu açıklama sonrasında ise sosyal medyada akıllara CHP’nin yalan siyaseti alet olan Neşe Bacı vakasını geldi. Kullanıcılar "CHP'de Neşe Bacı vakası bitmez" diyerek eleştirdi.



Gazeteci Mustafa Balbay’ın milletvekilleri ile birlikte gezdiği sırada Neşe bacı ile sohbet etmiş ancak başörtülü kadının sözleri ve mimikleri ile doğallıktan uzak halleri kurgu olduğu iddialarını gündeme getirmişti.


CHP'nin traktör balonu da söndü


CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Yozgat’ta gerçekleştirdiği mitingde çiftçilerin traktörleriyle alana gelmesi, siyaset arenasında hararetli tartışmaları beraberinde getirdi. CHP cephesi, mitinge gösterilen yoğun ilgiyi öne çıkarırken; bazı çevreler, açıklanan katılım rakamlarının gerçeği yansıtmadığını savundu.


CHP Parti Meclisi Üyesi Baki Aydöner, mitinge tam 350 traktörün katıldığını belirterek,
"Çiftçiden aldığımız destek çok güçlü. Bu, sahadaki değişimin açık bir göstergesi"
dedi.

"Yozgat’ta 38 bin 504 traktör var"


Ancak bu iddialara itiraz, gazeteci Sinan Burhan’dan geldi. Tv100 ekranlarında yayınlanan Eşit Ağırlık programında konuşan Burhan, CHP’nin miting algısının gerçeği yansıtmadığını belirterek şu
ifadelerini kullandı:

  • CHP algı yönetimini çok iyi yapıyor, fakat bu bir şovdan ibaret. Tarım ve Orman Bakanlığı verilerine göre Yozgat’ta 38 bin 504 traktör var. Bu mitinge katılan traktör sayısı sadece 350. Bu da %1’in bile altında bir oran. Çiftçi mitinge ilgi göstermemiş ama CHP, tüm çiftçiler oradaymış gibi bir algı yaratıyor. Algı balonu patladı, işte rakamlar ortada.


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