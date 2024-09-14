Amerika bu karenin neresinde

Cumhurbaşkanı seçildikten sonra ilk yurt dışı ziyaretini Irak’a yapan İran lideri Mesud Pezeşkiyan, terör örgütü PKK/YPG/SDG’ye desteğiyle bilinen, ABD’nin Irak’taki en büyük müttefiki Bafel Talabani’yi ziyaret etti. Pezeşkiyan resmi bir ziyaret çerçevesinde dün Bağdat’a gitmiş, Irak Cumhurbaşkanı Abdulatif Reşid ve Başbakan Muhammed Şiya Sudani ile bir araya gelmişti. Resmi temasların ardından Erbil’e, oradan da Süleymaniye’ye geçen Pezeşkiyan’ı Talabani havalimanında karşıladı. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ni ziyaret eden ilk İran Cumhurbaşkanı olan Pezeşkiyan, Talabani ile kamera karşısında samimi poz verdi. ABD ve İsrail’i baş düşman belirleyen İran’ın lideri Pezeşkiyan’ın, 2022’de ABD’li Tümgeneral Matthew McFarlane ile poz veren Talabani ile kameralar karşısına geçmesi, “ABD bu karenin neresinde” sorusunu gündeme getirdi.
PKK’YA SAHİP ÇIKTI
Fransa ve İngiltere’de aldığı eğitimlerden sonra Irak’a dönen Talabani, IKBY istihbarat birimi Zenyari’nin başına geçti ve PKK ile yakın ilişkiler kurdu. Örgütün uyuşturucu kaçakçılığı başta olmak üzere yasa dışı işlerinden nemalandığı ortaya çıkan Talabani, Zenyari aracılığıyla hem terör örgütü PKK’nın Kuzey Irak’taki yapılanmalarını, hem de Suriye kolu PKK/YPG ile iletişim kanallarını yönetti. Talabani’nin Terörle Mücadele Grubu kisvesi altında örgüt mensuplarına da eğitimler sağladığı biliniyor. PKK’nın Suriye kolu YPG/SDG ile IKYB arasında kara koridoru oluşturmayı hedefleyen Talabani, Aralık 2022’de Suriye’nin kuzeyine giderek terör örgütü PKK/YPG elebaşlarından Mazlum Kobani kod adlı Ferhat Abdi Şahin ile görüştü. Görüşmeye ABD’li Tümgeneral Matthew McFarlane de katıldı.