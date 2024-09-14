Amerika bu karenin neresinde

Cumhurbaşkanı seçildikten sonra ilk yurt dışı ziyaretini Irak’a yapan İran lideri Mesud Pezeşkiyan, terör örgütü PKK/YPG/SDG’ye desteğiyle bilinen, ABD’nin Irak’taki en büyük müttefiki Bafel Talabani’yi ziyaret etti. Pezeşkiyan resmi bir ziyaret çerçevesinde dün Bağdat’a gitmiş, Irak Cumhurbaşkanı Abdulatif Reşid ve Başbakan Muhammed Şiya Sudani ile bir araya gelmişti. Resmi temasların ardından Erbil’e, oradan da Süleymaniye’ye geçen Pezeşkiyan’ı Talabani havalimanında karşıladı. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ni ziyaret eden ilk İran Cumhurbaşkanı olan Pezeşkiyan, Talabani ile kamera karşısında samimi poz verdi. ABD ve İsrail’i baş düşman belirleyen İran’ın lideri Pezeşkiyan’ın, 2022’de ABD’li Tümgeneral Matthew McFarlane ile poz veren Talabani ile kameralar karşısına geçmesi, “ABD bu karenin neresinde” sorusunu gündeme getirdi.