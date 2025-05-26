Antalya'da evde çıkan yangında dumandan etkilenen 6 kişi hastaneye kaldırıldı

Yenidoğan Mahallesi 3109 Sokak'taki 15 katlı apartmanın 3'üncü katındaki dairenin mutfak kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Ekipler, yangının çıktığı evde mahsur kalan ve dumandan etkilenen 6 kişiyi kurtardı. Dumandan etkilenen bu kişiler, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı, diğer apartman sakinlerini de hızlıca tahliye edildi.