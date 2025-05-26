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Antalya'da evde çıkan yangında dumandan etkilenen 6 kişi hastaneye kaldırıldı

Antalya'da evde çıkan yangında dumandan etkilenen 6 kişi hastaneye kaldırıldı

13:2026/05/2025, Pazartesi
AA
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Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.
Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Antalya'nın Kepez ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangında dumandan etkilenen 6 kişi hastaneye kaldırıldı.

Yenidoğan Mahallesi 3109 Sokak'taki 15 katlı apartmanın 3'üncü katındaki dairenin mutfak kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Dumanları gören mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.


İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.


Ekipler, yangının çıktığı evde mahsur kalan ve dumandan etkilenen 6 kişiyi kurtardı. Dumandan etkilenen bu kişiler, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı, diğer apartman sakinlerini de hızlıca tahliye edildi.


Polisin yangının çıkış nedenine ilişkin incelemesi sürüyor.



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