Antalya'da hortum seraları vurdu, çatıları uçurdu: Her şey beş dakika içinde oldu

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan hortum, evlere ve seralara büyük zarar verdi. O anlar vatandaşların cep telefonu kameralarına anbean yansıdı.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen hortum, yerleşim alanlarında büyük tahribata yol açtı. Gazi Mahallesi ve Beyobası Mahallesi'nde etkili olan hortum, bazı evlerin çatısını uçurdu, seraları yerle bir etti.

Şiddetli rüzgârla birlikte oluşan hortum, önüne geleni adeta yıktı. Bölgedeki vatandaşlar, yaşadıkları korku dolu anları cep telefonlarıyla kaydederken, bazı evlerin çatılarının uçtuğu anlar da amatör kameralara saniye saniye yansıdı.

Hortum nedeniyle çok sayıda ağaç devrildi, bazı yollar ise kısa süreli ulaşıma kapandı. Olayın ardından belediye ekipleri ve AFAD, hasar tespit çalışmalarına başladı. Yetkililer, vatandaşların dikkatli olması konusunda uyarılarda bulunurken, can kaybı yaşanmadığı öğrenildi. Afetin izlerini silmek için bölgede çalışmalar sürdürülüyor.

"Her şey 5 dakika içinde oldu"

Hortuma evinde yakalanan Mahmut Çandıroğlu, yaşadığı dehşet anlarını, "Ben bitkilere gübre veriyordum. Her şey 5 dakika içinde oldu ve bir anda deniz tarafından gelen fırtına evin çatılarını uçurdu. Benim evimin camları patladı, çatısını uçurdu. 4-5 tane cam mekanın bütün üstünü götürdü. Çocukları kucağıma aldım ve daha sonra ev sallanmaya başladı. Camlarımız patladı. Çok korktuk" sözleriyle anlattı.

Zararın boyutu yarın netleşecek

Gazipaşa Ziraat Odası Başkanı Yusuf Çelik ise zararın boyutunun henüz netleşmediğini belirterek, "Hortumun duyulmasıyla cam mekanların neredeyse her yeri, hal istikametinden yaklaşık 1 kilometre boyunca yıkıldı. Şu an oluşan zarar ile ilgili net bir bilgimiz yok, bunun tespitini ilgili kurumlarla birlikte yarın yapacağız" dedi.

Yetkililer, vatandaşların benzer olaylara karşı tedbirli olmalarını isterken, hava koşullarının takip edilmesi gerektiğini vurguladı.







