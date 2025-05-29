Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Antalya
Antalya'da hortum seraları vurdu, çatıları uçurdu: Her şey beş dakika içinde oldu

Antalya'da hortum seraları vurdu, çatıları uçurdu: Her şey beş dakika içinde oldu

22:2229/05/2025, Perşembe
IHA
Sonraki haber
Gazipaşa'da etkili olan hortum tahribata yol açtı.
Gazipaşa'da etkili olan hortum tahribata yol açtı.

Antalya Gazipaşa'da hortum meydana geldi. Akşam saatlerinde çıkan hortum tahribata neden oldu. Hortum, evlere ve seralara büyük zararlar verdi; çok sayıda ağaç devrildi, bazı yollar ise kısa süreli ulaşıma kapandı. O anlara tanıklık eden vatandaşlar ise her şeyin beş dakika içinde olduğunu belirtti.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan hortum, evlere ve seralara büyük zarar verdi. O anlar vatandaşların cep telefonu kameralarına anbean yansıdı.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen hortum, yerleşim alanlarında büyük tahribata yol açtı. Gazi Mahallesi ve Beyobası Mahallesi'nde etkili olan hortum, bazı evlerin çatısını uçurdu, seraları yerle bir etti.

Şiddetli rüzgârla birlikte oluşan hortum, önüne geleni adeta yıktı. Bölgedeki vatandaşlar, yaşadıkları korku dolu anları cep telefonlarıyla kaydederken, bazı evlerin çatılarının uçtuğu anlar da amatör kameralara saniye saniye yansıdı.

Hortum nedeniyle çok sayıda ağaç devrildi, bazı yollar ise kısa süreli ulaşıma kapandı. Olayın ardından belediye ekipleri ve AFAD, hasar tespit çalışmalarına başladı. Yetkililer, vatandaşların dikkatli olması konusunda uyarılarda bulunurken, can kaybı yaşanmadığı öğrenildi. Afetin izlerini silmek için bölgede çalışmalar sürdürülüyor.

"Her şey 5 dakika içinde oldu"

Hortuma evinde yakalanan Mahmut Çandıroğlu, yaşadığı dehşet anlarını, "Ben bitkilere gübre veriyordum. Her şey 5 dakika içinde oldu ve bir anda deniz tarafından gelen fırtına evin çatılarını uçurdu. Benim evimin camları patladı, çatısını uçurdu. 4-5 tane cam mekanın bütün üstünü götürdü. Çocukları kucağıma aldım ve daha sonra ev sallanmaya başladı. Camlarımız patladı. Çok korktuk" sözleriyle anlattı.

Zararın boyutu yarın netleşecek

Gazipaşa Ziraat Odası Başkanı Yusuf Çelik ise zararın boyutunun henüz netleşmediğini belirterek, "Hortumun duyulmasıyla cam mekanların neredeyse her yeri, hal istikametinden yaklaşık 1 kilometre boyunca yıkıldı. Şu an oluşan zarar ile ilgili net bir bilgimiz yok, bunun tespitini ilgili kurumlarla birlikte yarın yapacağız" dedi.

Yetkililer, vatandaşların benzer olaylara karşı tedbirli olmalarını isterken, hava koşullarının takip edilmesi gerektiğini vurguladı.



#Antalya
#Gazipaşa
#Hortum
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kırsalda Bereket Hayvancılığa Destek projesi 1. etap sonuçları açıklandı: İllere göre asil ve yedek hak sahipleri listesi 2025