Antarktika’da ‘tarım’ mesaisi: Türk bilim ekibi Beyaz Kıta'ya ulaştı
Türkiye, Antarktika’ya düzenlendiği son bilim seferinde Beyaz Kıta’da tarım araştırmaları yapacak. Kıtadan toplanacak örnekler Türkiye'ye getirilerek, laboratuvarlarda DNA barkodlama yöntemiyle tür teşhisine tabi tutulacak. Sonuçlar uluslararası bilim dünyasıyla da paylaşılacak.
Türkiye’nin 20 Ocak’ta yola çıkan 6. Ulusal Antarktika Bilim Seferi Beyaz Kıta’ya ulaştı. Bu yıl araştırma seferinde toplam 14 proje çalışması yürütülecek.
kip Türk Kutup Üssü bulunan Horseshose Adası çevresinde plankton dağılımını inceleyecek. 52 gün bölgede kalacak 20 kişilik ekipte Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı TAGEM araştırmacıları da yer aldı.
TÜRLER TÜRKİYE’YE GETİRİLECEK
Antarktika dünyada iklim değişikliğine karşı en hassas bölge olarak kabul ediliyor. Kıtada dağılım gösteren tüm canlı (zooplankton) türleri iklim değişiklinden çabuk etkileniyor. Bu bakımdan bu canlıların yaşam döngüleri ve biyolojileri izlenecek. Bunu yapmadan önce türler doğru teşhis edilecek.
Bölgede elde edilen örnekler, Türkiye’ye getirilecek, DNA barkodlama yöntemiyle tür teşhisleri yapılacak. Bu çerçevede mümkün olduğunca fazla sayıda plankton (suda bulunan ve hareket yeteneği akıntıya bağımlı olan canlı) çekimi yapılması hedefleniyor. Plankton çekimleriyle eş zamanlı olarak deniz suyu yüzeyinde sıcaklık, tuzluluk, çözünmüş oksijen ve pH ölçümleri yapılacak.
GENETİK ÖZELLİKLERİ BULUNACAK
Çalışma yapılacak alanda dağılım gösteren bazı zooplankton, balık yumurta veya larvası bulunan balık türlerinin DNA barkodlamasının yapılması, bu türlerin genetik özellikleri hakkında önemli bilgiler edinilmesi planlanıyor.
Ayrıca elde edilen verilerin uluslararası veri tabanlarına kaydedilmesi ve bulguların uluslararası bilimsel dergilerde yayınlanması amaçlanıyor. Yapılacak bu çalışmaların Trabzon Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü tarafından çıkartılan bilim dergisinde “Kutup Özel Sayısı” ile yayınlanması planlanıyor.