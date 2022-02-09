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ANKARA BİLİM

Antarktika’da ‘tarım’ mesaisi: Türk bilim ekibi Beyaz Kıta'ya ulaştı

Türkiye, Antarktika’ya düzenlendiği son bilim seferinde Beyaz Kıta’da tarım araştırmaları yapacak. Kıtadan toplanacak örnekler Türkiye'ye getirilerek, laboratuvarlarda DNA barkodlama yöntemiyle tür teşhisine tabi tutulacak. Sonuçlar uluslararası bilim dünyasıyla da paylaşılacak.

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Yasemin Asan Yeni Şafak
Antarktika’da​ ‘tarım’ mesaisi: Türk bilim ekibi Beyaz Kıtaya ulaştı
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Türkiye’nin 20 Ocak’ta yola çıkan 6. Ulusal Antarktika Bilim Seferi Beyaz Kıta’ya ulaştı. Bu yıl araştırma seferinde toplam 14 proje çalışması yürütülecek.

kip Türk Kutup Üssü bulunan Horseshose Adası çevresinde plankton dağılımını inceleyecek. 52 gün bölgede kalacak 20 kişilik ekipte Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı TAGEM araştırmacıları da yer aldı.

TÜRLER TÜRKİYE’YE GETİRİLECEK

  • Antarktika dünyada iklim değişikliğine karşı en hassas bölge olarak kabul ediliyor. Kıtada dağılım gösteren tüm canlı (zooplankton) türleri iklim değişiklinden çabuk etkileniyor. Bu bakımdan bu canlıların yaşam döngüleri ve biyolojileri izlenecek. Bunu yapmadan önce türler doğru teşhis edilecek.
  • Bölgede elde edilen örnekler, Türkiye’ye getirilecek, DNA barkodlama yöntemiyle tür teşhisleri yapılacak. Bu çerçevede mümkün olduğunca fazla sayıda plankton (suda bulunan ve hareket yeteneği akıntıya bağımlı olan canlı) çekimi yapılması hedefleniyor. Plankton çekimleriyle eş zamanlı olarak deniz suyu yüzeyinde sıcaklık, tuzluluk, çözünmüş oksijen ve pH ölçümleri yapılacak.

GENETİK ÖZELLİKLERİ BULUNACAK

Çalışma yapılacak alanda dağılım gösteren bazı zooplankton, balık yumurta veya larvası bulunan balık türlerinin DNA barkodlamasının yapılması, bu türlerin genetik özellikleri hakkında önemli bilgiler edinilmesi planlanıyor.

Ayrıca elde edilen verilerin uluslararası veri tabanlarına kaydedilmesi ve bulguların uluslararası bilimsel dergilerde yayınlanması amaçlanıyor. Yapılacak bu çalışmaların Trabzon Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü tarafından çıkartılan bilim dergisinde “Kutup Özel Sayısı” ile yayınlanması planlanıyor.

Antartika'daki Türk üssüne yolculuk başladı
FOTOĞRAF 23
Title
Dünyanın en güney yerleşim yeri olan şehir, 'Fin del Mundo', yani dünyanın sonu, olarak da adlandırılıyor.
Title
Seferde bilim insanları, milli teknoloji ürünlerini de denenme fırsatı bulacak.
Title
Ekip, yapacakları çalışmalar ile Türkiye'nin uluslararası görünürlüğüne de katkıda bulunacak.<br>
Title
6. Ulusal Antarktika Bilim Seferi ekibinin Antarktika yolculuğu, 21 Ocak'ta İstanbul Havalimanı'ndan Madrid aktarmalı Şili'nin Santiago şehrine gerçekleştirilen ilk uçuşla başladı.
Title
Ekip, 22 saat uçak yolculuğu, 3 aktarma, 33 saat bekleme süresinin ardından daha önce kıtaya ulaştırılan 2 ton ekipmana ek olarak yanlarında ve ağırlığı 750 kilogram olan kişisel donanımlar ve araştırma ekipmanları ile Puerto Williams'a ulaştı.
Title
6. Ulusal Antarktika Bilim Seferi ekibinin, yolculuklarının 3. gününün sonunda, Puerto Williams'da 7 günlük bir karantina sürecinden sonra uçakla King George Adası'na ve sonrasın bir haftalık gemi yolculuğu ile Antarktika'daki Türk Araştırma Kampı'nın bulunduğu Horseshoe Adası'na ulaşması bekleniyor.
Title
Ekibin ağaçları, çimleri, arabaları son kez göreceği yer olan Şili'nin Puerto Williams şehri, Şili üzerinden Antarktika'ya geçişte modern dünyanın son, Antarktika'nın ise ilk noktası olma özelliği taşıyor.
Title
Dünyanın en güney yerleşim yeri olan şehir, \"Fin del Mundo\", yani dünyanın sonu, olarak da adlandırılıyor.
Title
Ekip, Antarktika'da fiziki bilimler, yer bilimleri ve canlı bilimleri gibi farklı ana alanlardaki 14 proje kapsamında jeolojik gözlemler, LiDAR, GPR ve ortofoto ile buzul gözlemleri, Küresel Konumlandırma Sistemi (GNSS) ile deniz seviyesibuzul değişiminin izlenmesi, kıyı çizgisinin belirlenmesi ve hassas konum verilerinin test edilmesi, astronomi, zooplankton ve omurgasızlar olmak üzere deniz canlıları, bakteriler ve biyoçeşitlilik üzerine detaylı araştırmalar yapacak.
Title
Kıtada Türkiye'ye ait ve geçen yıllarda kurulan 3 GNSS istasyonu ile bir meteorolojik gözlem istasyonunun verileri alınıp bakım işlemleri gerçekleştirilecek.
Title
Ekip 2019 yılında Horseshoe Adası'nda kurulan Türk Geçici Bilim Kampı'nı da kullanarak bilimsel çalışmalarını sürdürecek. Seferde bilim insanları, milli teknoloji ürünlerini de denenme fırsatı bulacak.
Title
Türkiye'nin kutuplarda sürdürmekte olduğu araştırmaları başta iklim değişikliği olmak üzere uzaydan okyanusa, topraktan atmosfere kadar birçok farklı bilimsel alanda gerçekleştiriliyor ve gezegenimizin dünü, bugünü ve yarını araştırılıyor.
Title
2017 yılından itibaren devam eden seferler sonucunda 86'nın üzerinde güncel bilimsel yayın, 10'un üzerinde tez ve kitap çalışması, her yıl düzenlenen çalıştay ve şenliklerle yüzlerce farklı etkinlik de gerçekleştirildi.
Title
Türkiye'nin Antarktika Antlaşması Sistemi'nde danışman ülke statüsü kazanabilmesi amacıyla her yıl düzenli olarak bilim seferlerinin gerçekleştirilmesi ve bilimsel araştırmaların uluslararası dergilerde yayınlanarak dünya literatürüne katkı sağlanması büyük önem arz ediyor.
Title
Araştırmacılar bu doğrultuda yapacakları çalışmalar ile Türkiye'nin uluslararası görünürlüğüne de katkıda bulunacak.<br><br>
Title
Antarktika'ya ulaştığında dış dünyayla bağlantıları neredeyse tamamen kopacak olan ekip, kıtaya doğru yol alırken TÜBİTAK MAM Kutup Araştırmaları Enstitüsü'nde bulunan kara destek ekibi 724 ekibi yakından takip ederek, uydu görüntüleri, hava durumu, acil yardımlar gibi çeşitli konularda koordinasyon ve destek sağlayacak.
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Anadolu Ajansı da yapacağı yayınlarla sefer ekibinin çalışmalarını ve bu serüvenini aktaracak.<br><br>
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Öte yandan, Türkiye Cumhuriyeti Santiago Büyükelçisi Gülcan Akoğuz, 6. Ulusal Antarktika Bilim Seferi ekibini Şili'nin Santiago şehrinde, Comodoro Arturo Merino Benitez havalimanında karşıladı.
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Ekip ile bir süre sohbet eden ve sefer hakkında bilgi alan Akoğuz, daha sonra ekiple hatıra fotoğrafı çektirdi.
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Antartika'daki Türk üssüne yolculuk başladı
Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uhdesinde, TÜBİTAK MAM Kutup Araştırmaları Enstitüsü koordinasyonunda sürdürülen Antarktika çalışmaları kapsamında, yeni projeler ve yeni sefer katılımcıları ile gerçekleştirilen 6. Ulusal Antarktika Bilim Seferi ekibi, Şili'nin Puerto Williams şehrine ulaştı.

Antarktika’da bilim rekabeti
HAYAT
Antarktika’da bilim rekabeti
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