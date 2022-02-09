Antarktika’da ‘tarım’ mesaisi: Türk bilim ekibi Beyaz Kıta'ya ulaştı

Ekip, Antarktika'da fiziki bilimler, yer bilimleri ve canlı bilimleri gibi farklı ana alanlardaki 14 proje kapsamında jeolojik gözlemler, LiDAR, GPR ve ortofoto ile buzul gözlemleri, Küresel Konumlandırma Sistemi (GNSS) ile deniz seviyesibuzul değişiminin izlenmesi, kıyı çizgisinin belirlenmesi ve hassas konum verilerinin test edilmesi, astronomi, zooplankton ve omurgasızlar olmak üzere deniz canlıları, bakteriler ve biyoçeşitlilik üzerine detaylı araştırmalar yapacak.