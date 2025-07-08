Apartmanda çıkan yangında 10 kişi dumandan etkilendi

"Ben de bugün işe gitmedim evdeydim. Çocukların çığlığını duydum. Kızım seslendi, ‘Anne duman kokusu var' dedi. Balkona çıkıp baktığımda dumanı gördüm. En üst katta yangın vardı. Komşular aşağıya inmişti. Hemen 112'yi aradık. Sağ olsun itfaiye ve ambulans hemen geldi. Zamanında müdahale ettiler. Çocukları kurtardılar. Bize aşağıda dua etmek kaldı sadece. En önemlisi cana bir şey olmadı. Alt komşu da zarar görmüş. Tek tesellimiz kimseye bir şey olmaması"