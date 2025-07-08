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Apartmanda çıkan yangında 10 kişi dumandan etkilendi

Apartmanda çıkan yangında 10 kişi dumandan etkilendi

14:398/07/2025, Salı
G: 8/07/2025, Salı
IHA
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Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangında dumandan etkilenen 7'si çocuk 10 kişi hastaneye kaldırıldı.
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangında dumandan etkilenen 7'si çocuk 10 kişi hastaneye kaldırıldı.

Antalya'da bir apartman dairesinde çıkan yangında dumandan etkilenen 7'si çocuk 10 kişi hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 12.15 sıralarında Muratpaşa ilçesi Memurevleri Mahallesi Yavuz Caddesi üzerindeki 5 katlı bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, binanın en üst katındaki dubleks dairede balkon kısmında bulunan klima motorunda yangın çıktı. Dumanları gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Adrese gelen ekipler hızla yangına müdahale etti. Yardım çığlıklarını duyan itfaiye ekipleri apartmandaki diğer dairelerde arama yaptı.


Apartman boşluğunu saran dumanlar nedeniyle dışarı çıkamayan diğer dairelerdeki 7'si çocuk 10 kişi ekiplerce maske takılarak aşağıya indirildi. Dumandan etkilenen vatandaşlar kontrol amacıyla ambulanslarla hastaneye götürüldü. Yaşanan korku ve panik anlarını anlatan bir vatandaş,
"Ben de bugün işe gitmedim evdeydim. Çocukların çığlığını duydum. Kızım seslendi, ‘Anne duman kokusu var' dedi. Balkona çıkıp baktığımda dumanı gördüm. En üst katta yangın vardı. Komşular aşağıya inmişti. Hemen 112'yi aradık. Sağ olsun itfaiye ve ambulans hemen geldi. Zamanında müdahale ettiler. Çocukları kurtardılar. Bize aşağıda dua etmek kaldı sadece. En önemlisi cana bir şey olmadı. Alt komşu da zarar görmüş. Tek tesellimiz kimseye bir şey olmaması"
dedi.


#Antalya
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#112 acil
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