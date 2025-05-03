Ardahan'da hava saldırısı karşı nefes kesen tatbikat

Ardahan Üniversitesi'nde, hava saldırısı senaryosuyla düzenlenen 'İkinci Acil Yardım ve Afet Yönetimi Tatbikatı'nda yaşananlar, gerçeği aratmadı.
Ardahan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Acil Yardım ve Afet Yönetimi (AYAY) Bölümü koordinatörlüğünde, afet ve acil durumlara yönelik eğitim gören öğrencilerin gerçek afet ortamını deneyimlemeleri amacıyla 'İkinci Acil Yardım ve Afet Yönetimi Tatbikatı' gerçekleştirildi. Hava saldırısı senaryosu ile gerçekleştirilen tatbikatta, çalan sirenle AFAD, UMKE, jandarma, sağlık ve itfaiye birimleri tarafından enkazda kurtarma, araçta kurtarma, yangına müdahale, tıbbi acil yardım ve olay yeri yönetimi aşamalarında uygulamalar yapıldı. Saldırının bittiği yönündeki anonsların ardından ise tatbikat sonlandırıldı.
12 ilden katılım gerçekleşti
Ardahan Üniversitesi, Afet ve Acil Yardım Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Ramazan Arslan, tatbikatla öğrencilerini kriz durumlarına hazırladıklarını belirterek şunları söyledi:
Öğretim görevlisi Sezai Demirdelen, öğrencilere teorik olarak verdikleri dersleri sahada uygulama ve değerlendirme açısından verimli ve gerçeği aratmayan bir tatbikat planladıklarını söyledi. Öğrenciler de tatbikatla derslerde öğrendiklerini pratiğe dökme fırsatı bulduklarını ve olası senaryoda neler yaşayacaklarını görme fırsatı elde ettiklerini söyledi.