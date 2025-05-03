Ardahan'da hava saldırısı karşı nefes kesen tatbikat

"Tatbikat kapsamında öğrencilerimizin tamamını bir hava saldırısı senaryosuyla sahaya sürdük. Burada yangına müdahale, araçtan kurtarma, enkazdan kurtarma gibi faaliyetler gerçekleştirdiler. 12 farklı ilden hoca ve öğrencilerimizin katılımıyla gerçekleştirdiğimiz bu tatbikatla sahayı deneyimledik. Deneyimlediğimiz şeyleri sahada rutin bir şekilde gerçekleştirmek için bu tür uygulamalar çok önemli. Afetler sonucu insanlar mahsur kalabiliyor. İşte biz bu tür durumlara hazır olmak zorundayız. Ne kadar afet öncesine önem versek de afet sonrasına da hazır olmamız gerekiyor."