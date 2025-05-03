Genel sanat yönetmenliğini Hüseyin Başkadem'in yaptığı 24. Afyonkarahisar Klasik Müzik Festivali başladı. Afyonkarahisar Müzesi'nin fuaye alanında gerçekleşen festivalin açılış konserinde, şef Murat Göktaş yönetimindeki Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası ve solist viyolonsel Çekyalı Stepanka Plockova sahne aldı. Festivalin açılış konseri, Antonin Dvorak'ın "Viyolonsel Konçertosu" ile "Felix Mendelssohn'un "4. Senfoni" eserleriyle gerçekleştirildi. Hüseyin Başkadem, açılışta yaptığı konuşmada, festivalin çeyrek asra gelmesinin Afyonkarahisar'ın bir başarısı olduğunu söyledi. Bir insanın hiçbir zaman tek başına başarılı olamayacağını dile getiren Başkadem, şöyle konuştu: "Festivalin arkasındaki lokomotif benim. Ama arkasında çok emek ve kişi var. Böyle olmasaydı bu kadar yıla gelmesi imkansızdı. Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyoruz. Teveccühleriyle, 2021 yılında Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'nü bize takdim ettiler. Bunun akabinde yine pek çok ödül aldık."