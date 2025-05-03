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MHP lideri Bahçeli'den Türkçülük mesajı: Faşizmle milliyetçiliği aynı görmek cahilliktir

MHP lideri Bahçeli'den Türkçülük mesajı: Faşizmle milliyetçiliği aynı görmek cahilliktir

13:523/05/2025, Cumartesi
G: 3/05/2025, Cumartesi
DHA
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MHP lideri Bahçeli'den Türkçülük mesajı
MHP lideri Bahçeli'den Türkçülük mesajı

MHP Lideri Devlet Bahçeli 3 Mayıs Türkçülük Günü nedeniyle bir paylaşımda bulundu. Bahçeli mesajında, "Faşizmle milliyetçiliği, ırkla milleti bir ve aynı görmek, bu puslu alanda Türk milliyetçiliğini karalamak ve kötülemek niyetiyle fırsat kollamak en hafif tabirle cahillik ve milletin ruh köküne yabancılaşmaktır. Ayırma, dağıtma, bölme, dışlama, yabancılaştırma milliyetçiliğin lügatinde olmayan anomiler, milliyetçiliğin diline aykırı anormallikler olarak değerlendirilmeli ve böyle anlaşılmalıdır." dedi.

MHP Lideri Devlet Bahçeli, 3 Mayıs Türkçülük Günü nedeniyle bir paylaşımda bulundu.


Bahçeli'nin mesajı şu şekilde;

"Faşizmle milliyetçiliği, ırkla milleti bir ve aynı görmek, bu puslu alanda Türk milliyetçiliğini karalamak ve kötülemek niyetiyle fırsat kollamak en hafif tabirle cahillik ve milletin ruh köküne yabancılaşmaktır. Ayırma, dağıtma, bölme, dışlama, yabancılaştırma milliyetçiliğin lügatinde olmayan anomiler, milliyetçiliğin diline aykırı anormallikler olarak değerlendirilmeli ve böyle anlaşılmalıdır.


Türkiye'nin her alanda milliyetçiliğe ve milli yönelişe ihtiyacı olduğu kuşkusuzdur.


Türk milliyetçiliği onurlu ve bağımsız yaşamanın, milli kimliğe sahip çıkarak istiklal ve istikbalimize aracısız ve bağlantısız tam egemen olma düşüncesinin fonksiyonel hale gelmiş bir ifadesidir."



#Devlet Bahçeli
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