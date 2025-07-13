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Arnavutköy'de iş yeri sahibine silahlı saldırı düzenleyen zanlılar yakalandı

Arnavutköy'de iş yeri sahibine silahlı saldırı düzenleyen zanlılar yakalandı

09:2513/07/2025, Pazar
IHA
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Zanlıların saldırıyı düzenlerken, yurt dışında bulunan kişiler adına "Buğra abimin selamı var" diyerek tehditte bulundukları öğrenildi.
Zanlıların saldırıyı düzenlerken, yurt dışında bulunan kişiler adına "Buğra abimin selamı var" diyerek tehditte bulundukları öğrenildi.

Arnavutköy'de bir iş yerine motosikletle gelip silahlı saldırı düzenleyen ve olay sonrası kaçan şüpheliler yakalandı. Saldırıyı gerçekleştiren 18 yaşından küçük S.B. ile A.B.G., polis ekiplerinin çalışması sonucu saklandıkları otelde düzenlenen özel harekât operasyonuyla gözaltına alındı. Zanlılar, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, 11 Haziran'da öğle saatlerinde Arnavutköy Merkez Mahallesi'nde meydana gelmişti. İş yerinde oturan A.U. isimli şahıs, motosikletle gelen iki kişinin hedefi olmuş, şüphelilerden biri iş yerine girerek silahla ateş açmıştı. A.U. belindeki silahla saldırganlara karşılık vererek kovalarken, saldırganlar motosiklete binerek kaçmaya çalışmış ancak önlerine çıkan bir otomobile çarparak dengesini kaybedip düşmüştü. Daha sonra motosikleti bırakıp yaya olarak olay yerinden uzaklaşmışlardı.


Arnavutköy'de iş yeri sahibine silahlı saldırı


Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından başlatılan çalışmalarda, şüphelilerin kimlikleri tespit edildi. S.B. ile A.B.G.'nin 18 yaşından küçük oldukları ve suça özendirilerek örgüt adına hareket ettikleri belirlendi. Zanlıların saldırıyı düzenlerken, yurt dışında bulunan kişiler adına "Buğra abimin selamı var" diyerek tehditte bulundukları öğrenildi.


Şüphelilerin daha Arnavutköy'de iki farklı kişiyi silahla vurarak yaraladıkları tespit edildi. Polis ekipleri, şüphelilerin Arnavutköy'de bir otelde saklandığını belirledi. Özel harekât polislerinin desteğiyle düzenlenen operasyon sonucu iki şüpheli kıskıvrak yakalandı.


Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldıkları mahkemece "suç örgütüne üye olmak" ve "silahla yaralama" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.



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