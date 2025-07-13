Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Konya
Düğünde pompalı tüfekle rastgele ateş açıp 2 kişiyi yaraladı

Düğünde pompalı tüfekle rastgele ateş açıp 2 kişiyi yaraladı

09:0313/07/2025, Pazar
DHA
Sonraki haber
Polis, olayın ardından kaçan Ahmet Can C.'yi yakalamak için çalışma başlattı.
Polis, olayın ardından kaçan Ahmet Can C.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Konya'da düğünde pompalı tüfekle rastgele ateş açan Ahmet Can C. (19), 2 kişinin yaralanmasına neden oldu.

Konya Karatay'da sokakta düzenlenen düğüne yanında pompalı tüfekle gelen Ahmet Can C. (19), rastgele ateş açtı. Düğün magandasının silahından çıkan saçmaların isabet ettiği Serdar Uzun bacağından, Murat Cengiz ise çenesinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.


Sağlık ekiplerinin olay yerindeki yaptığı müdahalenin ardından Uzun ve Cengiz, Konya Şehir Hastanesine kaldırarak, tedavi altına alındı.


Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis, olayın ardından kaçan Ahmet Can C.'yi yakalamak için çalışma başlattı.




#düğün
#tüfek
#yaralama
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
2025 KPSS ne zaman? ÖSYM KPSS lisans takvimi