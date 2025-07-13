Düğünde pompalı tüfekle rastgele ateş açıp 2 kişiyi yaraladı

Konya Karatay'da sokakta düzenlenen düğüne yanında pompalı tüfekle gelen Ahmet Can C. (19), rastgele ateş açtı. Düğün magandasının silahından çıkan saçmaların isabet ettiği Serdar Uzun bacağından, Murat Cengiz ise çenesinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.