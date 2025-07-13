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Kadıköy'de oturan kiracısını çıkartamayınca önce kardeşiyle tehdit etti: Bir işten dönüp evine gelen kiracı büyük şok yaşadı

Kadıköy'de oturan kiracısını çıkartamayınca önce kardeşiyle tehdit etti: Bir işten dönüp evine gelen kiracı büyük şok yaşadı

08:3913/07/2025, Pazar
G: 13/07/2025, Pazar
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Kiracıyla mahkemelik olan ev sahibi Şevket P., kardeşi Levent P. ile birlikte kiracısını tehdit etti.
Kiracıyla mahkemelik olan ev sahibi Şevket P., kardeşi Levent P. ile birlikte kiracısını tehdit etti.

Kadıköy’de kiracı-ev sahibi krizi büyüdü: Evden çıkmak istemeyen kiracının suyunu kesen ev sahibi ve tehdit eden kardeşi hakkında “tehdit” suçundan soruşturma başlatıldı

Bilgisayar mühendisi 28 yaşındaki Sinan S., 2020 yılından beri kiracısı olduğu Şevket P. (56) ile yaşadığı sorunlar nedeniyle şikâyetçi oldu. İddiaya göre ev sahibi, evi kendi kullanmak istediği gerekçesiyle kiracının evi boşaltmasını talep etti. Ancak Sinan S., kira sözleşmesinin devam ettiğini belirterek bu talebi kabul etmedi.


Bunun üzerine geçen yıl temmuz ayında, ev sahibi Şevket P., kardeşi Levent P. ile birlikte kiracının evine gitti. Burada "Evi boşalt, ev bana lazım" diyerek kiracıyı tekrar tahliyeye zorladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Levent P., "Ağabeyim ne diyorsa yapacaksın. Seni burada barındırmam, huzursuz ederiz" şeklinde sözler sarf ederek kiracının üzerine yürüdü.




SUYUNU KESTİLER

Olaydan birkaç gün sonra akşam eve dönen Sinan S., evin suyunun kesik olduğunu fark etti. İnceleme sonucunda suyun ev sahibi tarafından kesildiğini öne süren kiracı, karakola giderek hem Şevket P. hem de kardeşi hakkında şikâyette bulundu. "Susuz kaldım, huzurum kaçtı." diyen Sinan S., bu durumun kendisini psikolojik olarak yıprattığını ifade etti.


Levent P., Sinan S.

DAVA AÇILDI

Şikâyet üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "kişilerin huzur ve sükûnunu bozma" ve "tehdit" suçlarından soruşturma başlatıldı. İfade veren ev sahibi suyu kendisinin kesmediğini, kiracının da sonrasında evi boşalttığını savundu. Kardeş Levent P. ise sadece tartışmayı yatıştırmaya çalıştığını, suçlamaları kabul etmediğini söyledi.




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