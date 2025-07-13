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İzmir'de asayiş ekipleri bir haftada 585 kişiyi yakaladı

İzmir'de asayiş ekipleri bir haftada 585 kişiyi yakaladı

08:4913/07/2025, الأحد
DHA
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Çalışmalarda 9 ruhsatsız tabanca farklı türlerde 791 gram uyuşturucu madde, uyuşturucu hap, 3 çalıntı motosiklet ele geçirildi.
Çalışmalarda 9 ruhsatsız tabanca farklı türlerde 791 gram uyuşturucu madde, uyuşturucu hap, 3 çalıntı motosiklet ele geçirildi.

İzmir'de 5-11 Temmuz tarihleri arasında polis ekiplerinin yaptığı çalışmalarda aranan 585 şüpheli ve yoklama kaçağı yakalandı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Amirliği ekipleri, 5-11 Temmuz tarihleri arasında istihbari çalışmalar ve uygulamalar gerçekleştirdi. Çalışmalarda 9 ruhsatsız tabanca, 7 ruhsatsız pompalı tüfek, 6 kurusıkı tabanca, farklı türlerde 791 gram uyuşturucu madde, 5 bin 911 uyuşturucu hap, 3 çalıntı motosiklet ve 3 şasesi kazınmış motosiklet ele geçirdi.


Ekipler çalışmalarla 13 şüpheliye uyuşturucu madde ticaretinden 142 şüpheliye uyuşturucu madde kullanmaktan, 350 şüpheliye 'yoklama kaçağı' olmaktan ve 80 kişiye de haklarında kesinleşmiş hapis cezası olduğu gerekçesiyle farklı işlemler uyguladı. Yoklama kaçağı olanlar teslim edilirken, uyuşturucudan gözaltına alınanlara polis merkezinde işlem yapıldı, firari 80 hükümlü ise polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.




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