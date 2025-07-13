Ankara'da 26 katlı binada yangın faciası: Biri bebek 3 kişi öldü, 20 kişi dumandan etkilendi

İtfaiye görevlileri ise yangına müdahale başlatırken, can pazarının yaşandığı binada duman nedeniyle mahsur kalan çok sayıda kişi üst katlara yöneldi. Bir yandan söndürme çalışmalarını sürdüren ekipler, diğer taraftan da merdivenli itfaiye aracı ile mahsur kalan vatandaşları kurtardı. Tahliye edilen ve dumandan etkilenen çok sayıda vatandaşa olay yerinde bekleyen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı. Aşırı derecede dumana maruz kalan kişiler ise hastanelere sevk edildi.