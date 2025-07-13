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Yolun karşısına geçmek isteyen kadına ters yönden gelen plakasız araç çarptı

Yolun karşısına geçmek isteyen kadına ters yönden gelen plakasız araç çarptı

09:0513/07/2025, Pazar
IHA
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Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Eskişehir'de ters yönden gelerek caddeye giren plakasız üç tekerlekli kasalı motosiklet, yolun karşısına geçmek isteyen kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere yığılan kadın bilinci kapalı bir şekilde hastaneye kaldırıldı.

Eskişehir'de ters istikametten ilerleyen ve daha sonra Dirlik Caddesi'ne giren, A.Ö. yönetimindeki üç tekerlekli plakasız motosiklet, yolun karşısına geçmek isteyen, H.A. isim kadına çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Çevredekilerin iddiasına göre bilinci kapalı olan kadın, ambulansla Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


Sürücüye çeşitli maddelerden para cezası kesildi.




#eskişehir
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