Yolun karşısına geçmek isteyen kadına ters yönden gelen plakasız araç çarptı

Eskişehir'de ters istikametten ilerleyen ve daha sonra Dirlik Caddesi'ne giren, A.Ö. yönetimindeki üç tekerlekli plakasız motosiklet, yolun karşısına geçmek isteyen, H.A. isim kadına çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Çevredekilerin iddiasına göre bilinci kapalı olan kadın, ambulansla Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.