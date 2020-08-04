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Gündem Ayasofya Camiinde görevli müezzin Osman Aslan kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti
İSTANBUL

​Ayasofya Camii'nde görevli müezzin Osman Aslan kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

Ayasofya Camii'nde görevli müezzin Osman Aslan kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nde gönüllü rehberlik hizmetinde bulunan Kağıthane Uhud Camii Müezzin-Kayyım'ı Osman Aslan hayatını kaybetti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Osman Aslan
Osman Aslan

İstanbul Müftülüğü tarafından, Ayasofya-i Kebîr Camii Şerîf’inin yeniden ibadete açıldığı ilk günden itibaren, gelen ziyaretçileri karşılamak ve cami içerisinde Kovid-19 tedbirlerine uyulmasını sağlamak üzere gönüllü rehberlik hizmeti için personel görevlendirmesi yapıldı.

Kağıthane Uhud Camii Müezzin-Kayyım’ı Osman Aslan, 2 Ağustos Pazar günü gönüllü rehberlik hizmetinde bulunduğu Ayasofya-i Kebîr Camii Şerîf’inde görevini yaptığı sırada kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Sultangazi Sultançiftliği Merkez Camii’nde İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı tarafından kıldırılan namazın ardından cenaze, defnedilmek üzere memleketi olan Siirt Tillo’ya uğurlandı.

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