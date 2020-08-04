​Ayasofya Camii'nde görevli müezzin Osman Aslan kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

İstanbul Müftülüğü tarafından, Ayasofya-i Kebîr Camii Şerîf’inin yeniden ibadete açıldığı ilk günden itibaren, gelen ziyaretçileri karşılamak ve cami içerisinde Kovid-19 tedbirlerine uyulmasını sağlamak üzere gönüllü rehberlik hizmeti için personel görevlendirmesi yapıldı.

Kağıthane Uhud Camii Müezzin-Kayyım’ı Osman Aslan, 2 Ağustos Pazar günü gönüllü rehberlik hizmetinde bulunduğu Ayasofya-i Kebîr Camii Şerîf’inde görevini yaptığı sırada kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Sultangazi Sultançiftliği Merkez Camii’nde İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı tarafından kıldırılan namazın ardından cenaze, defnedilmek üzere memleketi olan Siirt Tillo’ya uğurlandı.

Ayasofya-i Kebîr Camii Şerîfi'nde gönüllü rehberlik hizmeti sırasında geçirdiği kalp krizi nedeniyle vefat eden Kağıthane İlçemiz Uhud Camii Müezzin-Kayyım'ı Osman Aslan'a Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz. pic.twitter.com/kfj7OiPTAF — TC İstanbul Valiliği (@TC_istanbul) August 4, 2020

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