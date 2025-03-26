Aylık gelir 350 bin evin kirası 300 bin lira

İBB’ye yönelik soruşturmada “Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, rüşvet almak” suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderilen İBB Medya A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun’un gözaltına alındığı Acarkent’deki C tipi lüks villanın aylık kirasının 300 bin lira olduğu öğrenildi. Yaklaşık iki yıl önce Acarkent’e taşınan Ongun'un, villanın bir yıllık kirasını peşin ödediği bildirildi. Ongun, emniyet ifadelerinde aylık gelirinin 350 bin lira oluğunu ifade etmişti. Ongun'un bu şartlarla hayatını nasıl idame ettirdiği merak konusu oldu.

Murat Ongun





‘SADECE EVİM VAR’ DEDİ

19 Mart günü sabah saatlerinde oturduğu Beykoz Acarkent’teki lüks villadan gözaltına alınan gözaltına alınmıştı. Ongun’un emniyette verdiği ifade de aylık gelirinin 350 bin lira olduğu ve Beykoz Acarkent’te ikamet ettiği ortaya çıkmıştı. Ayrıca Ongun ifadesinde sadece Beylikdüzü Asmalı Hayat Sitesi’nde 3+1 ev sahibi olduğunu ve üzerine kayıtlı bir aracı olmadığını, ikamet ettiği Acarkent’teki villada kiracı olarak oturduğunu, İBB’nin tahsis ettiği makam aracını kullandığını ifade etmişti.





GECELİĞİ 50 BİN LİRALIK OTELDE KALDI

Aylık gelirinin 350 bin lira olduğunu ifade eden Ongun’un 300 bin liralık lüks villa kirasını nasıl ödediği akıllarda soru işareti bıraktı. Ayrıca Ongun geçtiğimiz yıllarda dünyanın en pahalı kayak merkezlerinden biri olan İsviçre Courchevel’de geceliği 50 bin liradan başlayan otelde lüks bir tatil yaptığı ortaya çıkmıştı.





3 ŞIRKETE EL KONULDU

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik ''yolsuzluk'' soruşturmasında yeni kararlar geldi. Bu kapsamda, tutuklu şüpheli Ali Nuhoğlu'nun Trend İnşaat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi ile Nuhoğlu İnşaat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi ve tutuklu şüpheli Furkan Remzi Ceylan'ın İSCON İnşaat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi'ne savcılığın talebi üzerine, nöbetçi sulh ceza hakimliği kararınca el konuldu.



