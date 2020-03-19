Aytaç Yalman'ın vefatına ilişkin başhekimlikten açıklama: Kovid-19'a bağlı vefat ettiği kanaati oluşmuştur

Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği, 15 Mart'ta hayatını kaybeden eski Kara Kuvvetleri Komutanı Emekli Orgeneral Aytaç Yalman'ın vefatına ilişkin, "Kovid-19'a bağlı vefat ettiği kanaati oluşmuştur" açıklamasını yaptı.

Hastane başhekimliğinden yapılan yazılı açıklamada, Yalman'ın, hastaneye yatışının yapıldığı ve aynı gün vefat ettiği 15 Mart ve öncesine ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, "Öyküsünde hipertansiyonu dışında ek hastalığı olmayan hastanın, 11 Mart'ta nefes darlığı şikayeti başlamış. 12 Mart'ta şikayetleri nedeniyle Fenerbahçe Orduevi doktoru eve çağrılmış" denildi.

Bulguları nedeniyle hastaneye gitmesi gerektiği bildirilen Yalman'ın bunu kabul etmediği, evde serum tedavisi uygulanmasını istediği ifade edilen açıklamada, aynı doktorun 13 Mart'ta hastanın şikayetlerinin artması üzerine tekrar eve çağrıldığı anlatıldı.

Açıklamada, ikna edilerek özel bir hastaneye götürülen Yalman'a, bilgisayarlı tomografisinde "interstisyel pnomoni" tanısı konulduğu, yatış önerildiği fakat bunu kabul etmeyen hastanın kötüleşince saat 17.00'de yine aynı sağlık kuruluşuna yatırıldığı belirtilerek, şunlar kaydedildi: