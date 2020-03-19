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İSTANBUL

Aytaç Yalman'ın vefatına ilişkin başhekimlikten açıklama

Aytaç Yalman'ın vefatına ilişkin başhekimlikten açıklama: Kovid-19'a bağlı vefat ettiği kanaati oluşmuştur

Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği, 15 Mart'ta hayatını kaybeden eski Kara Kuvvetleri Komutanı Emekli Orgeneral Aytaç Yalman'ın vefatına ilişkin, "Kovid-19'a bağlı vefat ettiği kanaati oluşmuştur" açıklamasını yaptı.

Haber Merkezi AA
Aytaç Yalman
Aytaç Yalman

Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği, 15 Mart'ta hayatını kaybeden eski Kara Kuvvetleri Komutanı Emekli Orgeneral Aytaç Yalman'ın vefatına ilişkin, "Kovid-19'a bağlı vefat ettiği kanaati oluşmuştur" açıklamasını yaptı.

Hastane başhekimliğinden yapılan yazılı açıklamada, Yalman'ın, hastaneye yatışının yapıldığı ve aynı gün vefat ettiği 15 Mart ve öncesine ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, "Öyküsünde hipertansiyonu dışında ek hastalığı olmayan hastanın, 11 Mart'ta nefes darlığı şikayeti başlamış. 12 Mart'ta şikayetleri nedeniyle Fenerbahçe Orduevi doktoru eve çağrılmış" denildi.

Bulguları nedeniyle hastaneye gitmesi gerektiği bildirilen Yalman'ın bunu kabul etmediği, evde serum tedavisi uygulanmasını istediği ifade edilen açıklamada, aynı doktorun 13 Mart'ta hastanın şikayetlerinin artması üzerine tekrar eve çağrıldığı anlatıldı.

Açıklamada, ikna edilerek özel bir hastaneye götürülen Yalman'a, bilgisayarlı tomografisinde "interstisyel pnomoni" tanısı konulduğu, yatış önerildiği fakat bunu kabul etmeyen hastanın kötüleşince saat 17.00'de yine aynı sağlık kuruluşuna yatırıldığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

  • "14 Mart ve 15 Mart tarihlerinde aynı özel hastanede yatmaya devam ederken hastanın genel durumu bozulmuş, hipoksisi derinleşmiş. 15 Mart tarihinde sabah saatlerinde hastanın filmleri konsültasyon amacıyla Sultan Abdülhamid Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları kliniğince değerlendirilmiştir. Yapılan değerlendirme sonucunda takip eden doktoruyla da görüşülerek hastanın hastanemize nakli sağlanmıştır. 15 Mart saat 13.00'te hastanemizin acil servisine getirildiğinde hasta derhal entübe edilerek ventilatöre bağlanmıştır. Hastaya gerekli tedavi planlanmış ve tetkikleri istenmiştir. Ancak hastada saat 19.10'da arrest gelişmiş, derhal hızlı ve etkin CPR başlanmış. 15 ampül atropin, 10 ampul bikarbonat yapılmış ancak 40 dakika sonunda ritmi dönmeyince 19.50'de exitus olarak kabul edilmiştir. Hastanın kliniğinin ve tetkiklerinin Bakanlık Kovid-19 rehberinde tarif edilen olası vaka tanımına benzemesinden dolayı filyasyon yapılmasına karar verilmiş, yapılan filyasyon sonucunda eşinde semptomlar görülmesi üzerine 15 Mart tarihinde Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesine yatışı yapılmıştır. Hastaya daha önce takip edildiği sağlık kuruluşu ve Orduevinde tedavi uygulayan sağlık profesyonelleri, ev temaslıları, iş yeri temaslılarına filyasyon yapılmış numuneleri alınmış gerekli izolasyon tedbirleri uygulanmıştır. Eşinin test sonucunun kovid pozitif gelmesi üzerine merhum Aytaç Yalman'ın klinik tablosunun da uyumlu olduğu dikkate alındığında Kovid-19'a bağlı vefat ettiği kanaati oluşmuştur."
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